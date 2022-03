As autoridades ucranianas anunciaram ter conseguido abrir um corredor humanitário para levar alimentos e medicamentos a Mariupol, no leste do país, uma das cidades alvo de mais ataques do exército russo desde o início da ofensiva militar.

Guerra na Ucrânia

Aberto corredor humanitário para Mariupol

Redação As autoridades ucranianas anunciaram ter conseguido abrir um corredor humanitário para levar alimentos e medicamentos a Mariupol, no leste do país, uma das cidades alvo de mais ataques do exército russo desde o início da ofensiva militar.

"Corredor verde aberto. Uma caravana humanitária partiu de Zaporizhia para Mariupol", anunciaram as autoridades locais na conta da rede social Telegram, acrescentando que "mais de 90 toneladas de alimentos e medicamente vão para a cidade, que está bloqueada há 11 dias".

Na mensagem publicada dizem ainda que "o clero da Igreja Ortodoxa tomou a iniciativa de acompanhar pessoalmente a caravana humanitária. Tudo para que 400 mil moradores de Mariupol recebam uma ajuda crítica e tão esperada!".

A Cruz Vermelha tinha deixado o alerta: a população de Mariupol não tem eletricidade, água e comida – nem sequer para as crianças – e está a ficar doente devido ao frio intenso.



Mas a cidade continua a ser palco de intensos combates. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia anunciou este sábado que uma mesquita que abriga 80 civis, incluindo turcos, foi bombardeada. "A mesquita do sultão Suleiman, o magnífico, e de sua esposa Roxolana, em Mariupol, foi bombardeada pelos invasores russos", declarou o ministério, na rede social Twitter. "Mais de 80 adultos e crianças estão lá abrigados, incluindo cidadãos turcos", acrescentou, sem especificar quando ocorreu o bombardeio.

Esta semana, o bombardeamento de um hospital pediátrico em Mariupol chocou o mundo. Três pessoas, incluindo uma criança, morreram. A Rússia justificou o ataque com o facto de o edifício servir de base para um grupo de extremistas ucranianos.

As autoridades ucranianas acordaram com as autoridades russas a abertura de sete corredores humanitários para evacuar a cidade, retirar os civis e fornecer alimentos a várias cidades ucranianas sob ataques dos russos, mas esses corredores não têm funcionado como acordado e ambos os lados se culpam pelo bloqueio.

Mariupol, uma cidade com cerca de 500 mil habitantes no sudeste da Ucrânia e às margens do mar interior de Azov, é um importante centro industrial do país.

Com Lusa

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.