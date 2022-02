Abater um lobo ilegalmente durante a caça pode dar uma multa até 750 mil euros. Para além disso ainda pode dar uma pena de prisão, uma vez que o lobo é “uma espécie protegida” no Luxemburgo.

Abate ilegal

Abater um lobo pode dar multa até 750 mil euros no Luxemburgo

Susy MARTINS Abater um lobo ilegalmente durante a caça pode dar uma multa até 750 mil euros. Para além disso ainda pode dar uma pena de prisão, uma vez que o lobo é “uma espécie protegida” no Luxemburgo.

Numa resposta parlamentar, a ministra do ambiente, Carole Dieschbourg, explica que caso alguém mate um lobo durante a caça, pode incorrer uma multa que vai de 250 a 750 mil euros e a uma pena de prisão que pode ir de 8 dias a 6 meses.

A ministra acrescenta que caso alguém embata com um veículo contra um lobo, tem de avisar imediatamente as autoridades policiais. Um animal gravemente ferido tem de ser tratado, caso seja possível.

Os lobos voltaram ao Luxemburgo e Laurent Schley quer evitar uma guerra Quando o telefone tocou com a notícia do ataque a um rebanho, um biólogo luxemburguês que nunca acreditou em Deus percebeu que a Natureza tinha operado um milagre. O tempo de preparar o país para um novo conflito entre homens e animais tinha chegado.

No documento fica-se ainda a saber que para a próxima semana está prevista uma apresentação desta espécie animal no âmbito do “World Wildlife Day” em Wincrange.

Foi justamente nesta localidade, que um lobo foi visto e fotografado no início do mês de janeiro.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.