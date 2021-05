Ao todo, 1.670 alunos deixaram o sistema escolar luxemburguês durante ou no final do passado ano letivo.

Abandono escolar com ligeiro aumento no primeiro ano da pandemia

Henrique DE BURGO Ao todo, 1.670 alunos deixaram o sistema escolar luxemburguês durante ou no final do passado ano letivo.

A taxa de abandono escolar no ano letivo 2019/2020 aumentou para 8,16%, superando os 7,97% do ano letivo anterior. Trata-se de um aumento residual de 0,19 pontos percentuais, mas ainda assim inferior às taxas de 2017/2018 (8,57%) e de 2016/2017 (9,29%).

A comparação é feita no novo relatório sobre o abandono escolar divulgado esta quinta-feira pelo Ministério da Educação. Ao todo, 1.670 alunos deixaram o sistema escolar luxemburguês durante ou no final do passado ano letivo, sem obter um diploma ou certificado.

Cerca de 90% dos alunos que abandonaram tinham repetido o ano pelo menos duas vezes, sendo que 60% são rapazes e 46% frequentavam o equivalente ao 9° e 10° ano do ensino secundário.

Entre os principais motivos de abandono citados pelos alunos estão a falta de um contrato de aprendizagem (para alunos de formação profissional), a falta de interesse na via de ensino seguido e os problemas de saúde.

O ministério conclui que "apesar da pandemia e das suas consequências no sistema escolar, a taxa de abandono no ano passado permanece estável em relação aos anos anteriores" e "abaixo do limite de 10% definido como meta pela União Europeia".

O impacto das medidas de apoio implementadas a partir de outono de 2020 vai ser avaliado no próximo relatório, referente ao ano letivo 2020/2021.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.