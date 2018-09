O Estado francês anunciou na semana passada que as obras de alargamento do troço da A31 entre a cidade francesa de Thionville e o Luxemburgo serão realizadas por uma empresa privada. Portagens a caminho?

A31 entre Thionville e o Luxemburgo: portagens a caminho?

O Estado francês anunciou na semana passada que as obras de alargamento do troço da A31 entre a cidade francesa de Thionville e o Luxemburgo serão realizadas por uma empresa privada. Portagens a caminho?

O Estado francês anunciou durante a semana passada que as obras de expansão previstas para o troço da A31 entre a cidade francesa de Thionville e o Luxemburgo vai serão feitas por uma empresa privada através de uma concessão. Os trabalhos de alargamento deverão ter um custo de 500 milhões de euros, que irão provavelmente cair sobre os utilizadores do percurso. Este foi o cenário apresentado aos deputados do departamento de Moselle, onde se situa Thionville.



Desta forma é esperada a introdução de portagens entre os dois locais, embora ainda não haja confirmação do Estado francês. Mas o jornal Republican Lorrain já estimou o custo do percurso de 12 quilómetros. De acordo com as contas da publicação, os preços poderão começar numa tarifa mínima de 24 cêntimos que poderá chegar aos 6,36 euros.



O jornal lembra que todos os dias mais de 80 mil veículos circulam entre os dois pontos, sendo que a introdução de portagens significa um encargo acrescido para milhares de condutores e trabalhadores transfronteiriços.





