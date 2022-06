Estrutura esteve fechada durante cerca de 18 anos devido a uma disputa nos tribunais entre o proprietário do terreno onde a obra foi feita e o Estado luxemburguês.

Luxemburgo 3

Estradas

A13. Rampa de Frisange reaberta desde esta segunda-feira

Redação Estrutura esteve fechada durante cerca de 18 anos devido a uma disputa nos tribunais entre o proprietário do terreno onde a obra foi feita e o Estado luxemburguês.

A rampa de Frisange na autoestrada A13 abriu esta segunda-feira ao tráfego rodoviário, a partir das 6h. A obra demorou cerca de 18 anos a ser renovada, depois da disputa nos tribunais entre o proprietário do terreno onde a obra foi feita e o Estado luxemburguês.

Construída há cerca de 20 anos, o pavimento da estrutura começou a ser tomado pelo musgo pouco tempo após a inauguração.

3 Troço ainda encerrado em 2020. Foto: Chris Karaba/Luxemburger Wort

Uma longa disputa judicial entre o Estado e o alegado proprietário do terreno onde foi construído o acesso travou a abertura do troço, mas o Tribunal de Recurso do Luxemburgo deu como provado, em dezembro passado, que o terreno pertence ao Estado.

A rampa serve os residentes na zona de Frisange, mas também dos trabalhadores fronteiriços da Moselle. A A13 liga Pétange à Alemanha e permite viajar para cidades como Schengen ou Saarland (Merzig, Saarlouis, Saarbrücken).

