Luxemburgo 2 min.

Obras

A13 fechada entre Esch e Bettembourg no fim de semana

Pascal MITTELBERGER O trânsito deverá ser interrompido ao final da tarde de sexta-feira para os trabalhos preparatórios necessários ao encerramento da autoestrada.

Os trabalhos de reabilitação da estrutura "Bowstring Schifflange" vão levar ao encerramento de um troço da A13, entre o entroncamento de Esch e a interseção de Bettembourg, em ambos os sentidos, entre as 21h desta sexta-feira e as 6h de segunda-feira.

Três semanas após o encerramento da A3 para a instalação da ponte ferroviária sobre a autoestrada entre os cruzamentos de Bettembourg e Gasperich, é a vez de um troço da A13 ser encerrado neste último fim-de-semana de outubro.

Mapa de desvios divulgada pela Administração de Pontes e Estradas Foto: DR

Neste período, não será possível utilizar a A13 neste troço. Serão, também, colocadas barreiras nas várias rampas de acesso ao longo da secção afetada. A Administração de Pontes e Estradas, que publicou um plano de desvio, prevê também que "como os trabalhos preparatórios necessários ao encerramento da autoestrada são levados a cabo com algumas horas de antecedência, espera-se uma interrupção do tráfego no final da tarde".

Obras e desvios na rotunda de Sandweiler durante esta semana De segunda-feira de manhã, dia 18, até à segunda-feira seguinte, dia 25, os trabalhos na rotunda de Sandweiler irão continuar. O tráfego será desviado.

Trabalhos na rotunda de Sandweiler

O encerramento resulta dos trabalhos de reabilitação da estrutura "Bowstring Schifflange", que continuará até ao verão de 2023. A partir de segunda-feira 31 de outubro, quando esta secção da A13 foi reaberta, "a circulação far-se-á em modo bidirecional, com duas faixas em direção a Pétange e uma em direção a Schengen. A velocidade máxima autorizada será 70km/h" entre os nós de Kayl e Schifflange.

Além disso, como parte da reabilitação da rotunda de Sandweiler, serão colocados bloqueios e desvios durante a semana das férias escolares para permitir os trabalhos de asfaltagem.

"Na quarta-feira, 2 de novembro, das 5h às 18h, o ramal em direção a Sandweiler (CR185) será fechado a todo o tráfego desde a rotunda até à entrada da Cargolux. O desvio terá lugar através do nó de Sandweiler (N2)", diz a Administração de Pontes e Estradas.



Depois, "de quinta-feira 3 de novembro, às 5h, a sexta-feira 4 de novembro, às 16h, o nó de Sandweiler (N2) será encerrado a todo o tráfego. O desvio passará por Sandweiler (CR185)".

(Este artigo foi originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

