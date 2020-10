Um acidente na A13 esta manhã está a provocar o caos no trãnsito. Fila chegou a atingiu os 13 quilómetros.

A13. Acidente provoca fila de... 13 quilómetros

Redação Um acidente na A13 esta manhã está a provocar o caos no trãnsito. Fila chegou a atingiu os 13 quilómetros.

A manhã desta terça-feira não está fácil para quem circula na A3. Por volta das 6h deu-se um acidente na área de serviço de Berchem em direção ao Luxemburgo que está a causar uma fila que chegou a ser de 13 quilómetros, informou esta manhã a ACL na sua conta de Twitter.



A3 Autoroute de Thionville, Frontière France direction Rond-point Gluck à hauteur aire de service Aire de Berchem

accident sur la bande d'arrêt d'urgence, voie de droite bloquée, 13 km bouchon, formez une voie de secours pour les services de secours... #ACL_A3 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) October 20, 2020

Segundo conta o L'Essentiel, o acidente terá envolvido um camião que está a ocupar a via da direita e a faixa de emergência. Por volta das 07h a ACL contabilizava uma fila de 13 quilómetros, a contar da fronteira francesa.

Trânsito

Siga todas as informações do trânsito no Grão-Ducado ao minuto, incluindo os radares da polícia (na caixa ao lado).

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.