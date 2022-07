O transito está a ser desviado através de Senningerberg e Sandweiler.

Luxemburgo 2

Acidente

A1 cortada nos dois sentidos devido a acidente

Um acidente nesta terça-feira provocou o encerramento da A1, nos dois sentidos, perto da saída de Kirchberg.

O tráfego está bloqueado ao longo de cerca de nove quilómetros, na direção de Trier, a partir do cruzamento de Gasperich. Também são de esperar engarrafamentos na direção oposta e nas rotas alternativas.

O que aconteceu? Por volta do meio-dia, o condutor de uma betoneira perdeu o controlo do camião depois do rebentamento de um pneu. O pneu atingiu um poste de iluminação e depois um poste de sinalização de autoestrada. O condutor teve ferimentos ligeiros. A autoestrada teve de ser fechada devido à ponte de sinalização ter ficado seriamente danificada.

O trânsito está a ser desviado através de Senningerberg e Sandweiler. No entanto, a área deve ser evitada.

