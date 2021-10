O simulacro dá às autoridades a oportunidade de treinar em condições reais a fim de poderem intervir eficazmente em caso de acidente ou incêndio.

Trânsito

A1 completamente fechada até ao fim da tarde deste domingo

Redação A autoestrada A1 está encerrada desde as 7h e não deverá reabrir antes das 19h, devido a um exercício à escala real no túnel de Howald por parte da Administração de Estradas e Pontes e do Corpo de Bombeiros e Resgate do Grão-Ducado, em colaboração com a polícia.

A A1 está encerrada em ambos os sentidos entre o cruzamenzo de Gasperich e o cruzamento de Hamm, segundo a RTL.



O simulacro dá às autoridades a oportunidade de treinar em condições reais a fim de poderem intervir eficazmente em caso de acidente ou incêndio no túnel e assim garantir a segurança das pessoas.



Imagem: Straßenbauverwaltung

O tráfego da A3 em direcção à A1 para Trier é desviado utilizando os acessos fixos "D1" através do cruzamento de Gasperich.

O tráfego da A3 em direcção à A6 para o cruzamenzo de Cessange é desviado através do cruzamenzo de Gasperich, a A3 e a rotunda de Gluck.

O tráfego da A1 ou da N2 no sentido de Gasperich é desviado pelos acessos fixos "D2" através do cruzamento de Hamm, da N2, da CR224, da B31, da B3, da A3 e do cruzamento de Gasperich para a A6 no sentido do cruzamento de Cessange ou da A3 no sentido do cruzamento de Bettembourg.

