Bloqueio vai durar até terça-feira, 2 de maio.

Estradas

A1 bloqueada no fim de semana devido a obras do tram

A obra que vai permitir à Luxtram estender a linha até ao aeroporto vai causar constrangimentos este fim de semana a quem circula na autoestrada A1.

A autoestrada vai estar cortada nos dois sentidos, entre o nó de Hamm e o nó de Grunewald, de sexta-feira, 28 de abril, por volta das 22h, até terça-feira, 2 de maio, às 4h.



Troços bloqueados:

A1 em direção a Trier, entre o nó de Hamm e o nó de Grunewald;

A1 em direção a Gasperich, entre o nó de Grunewald e o nó de Kirchberg;

A rampa de acesso do nó de Hamm em direção a Trier;

A rampa da A1 em direção a Trier para a A7 em direção a Friedhof;

A via de acesso da A7 em direção ao nó de Grunewald para a A1 em direção a Gasperich;

A via de acesso do nó de Kirchberg à A1 em direção a Trier;

A via de acesso do nó de Kirchberg para a A7 em direção a Friedhof.

Na direção Luxemburgo para a Alemanha, o desvio da A1 é feito na rotunda de Sandweiler via Findel. No sentido contrário, a saída vai ser obrigatória em Senningerberg.

Para mais informações, é possível consultar o site oficial.

