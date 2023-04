Numa capital diversa como é esta, as vozes das paragens intensificam a ideia de toda a diversidade que se edificou no meio da urbe.

Opinião Luxemburgo 3 min.

A fava

A voz da tua paragem

Ricardo J. RODRIGUES Numa capital diversa como é esta, as vozes das paragens intensificam a ideia de toda a diversidade que se edificou no meio da urbe.

Talvez a minha preferida de todas seja a Place de Metz. Refiro-me à voz que ecoa nos altifalantes do tram quando estamos a chegar à paragem entre Hamilius e a Place de Paris. É uma criança que anuncia a saída e, mesmo que depois venha um brado adulto confirmar a localização, aquele tom infantil deixa-me sempre bem-disposto. É um pouco de inocência que chega sem aviso, por microfone, para acalmar o chinfrim da cidade.

Desde que cheguei ao Luxemburgo que me interrogo de quem são essas vozes que declaram bairros e ruas nos transportes públicos. Há-os no elétrico e nos autocarros, masculinas e femininas, infantis ou envelhecidas. Sempre claras, nem sempre envolventes.

Gosto da Place de Metz, mas também me chateia a chegada a Clausen. Quando uma pessoa vem do centro da Ville Haute, vai descendo o planalto com vozes envolventes. Badanstalt. Um Bock-Casemates. Plateau Altmunster. Tudo certo até aqui.

Mas depois há esta voz masculina, até um pouco ríspida, a prometer Clausener Bréck. Essa paragem fica no centro de um bairro que gosto, porque é simultaneamente tranquilo e animado, florestal e urbano, cosmopolita e aldeão. À partida, imaginava-lhe um tom mais doce. Mas posso estar errado, pode ser de um antigo trabalhador da secular fábrica de cerveja, e se assim for a voz é completamente justa.

Haveríamos de prolongar a ideia a todas as paragens de todos os transportes de todo o país. Com gente de cada bairro e de cada rua e de cada aldeia a anunciar os lugares que habitam.

Em 2015, a capital abriu um concurso para serem os habitantes da cidade a darem voz às paragens dos transportes. E gosto mesmo que elas não sejam sempre as mesmas, que cada rua e cada bairro tenham direito à sua tonalidade vocal própria, porque afinal cada lugar tem a sua alma – e os altifalantes são capazes de mostrar isso.

Contactei uma vez os serviços da comuna para perceber se aquelas vozes tinham sido escolhidas entre os habitantes de cada bairro. Disseram-me que nalguns casos sim, mas não necessariamente. Fiquei um pouco desiludido com isso, porque na minha cabeça já se tinha formado a ideia de que vociferar Leon XIII era atividade reservada a um cidadão de Bonnevoie, ou que não fazia sentido ter alguém que não morasse no Kirchberg a anunciar Avalon. A realidade, no entanto, não era tão poética quanto a desejei.

De qualquer maneira, gosto desta peculiaridade luxemburguesa. Amamos as cidades pelas coisas que elas têm de único, não pelos quilómetros de alcatrão ou edifício de cimento que lhes construímos. E numa capital diversa como é esta, as vozes das paragens intensificam a ideia de toda a diversidade que se edificou no meio da urbe.

Haveríamos de prolongar a ideia a todas as paragens de todos os transportes de todo o país. Com gente de cada bairro e de cada rua e de cada aldeia a anunciar os lugares que habitam. E, de alguma forma, tomar conta deles.

Olhem para nós A capital luxemburguesa decidiu proibir os mendigos de pedirem dinheiro no centro da cidade. As organizações de direitos humanos acusam o país mais rico do mundo de querer tornar a pobreza invisível - em vez de olhá-la de frente e lutar contra ela. História dos homens e mulheres que ninguém quer ver.

O silêncio é perigoso. Calarmo-nos perante uma injustiça também. A capa desta semana do Contacto dá rosto aos cidadãos que ninguém quer ver – e que a comuna quer expulsar do centro da cidade. Preferimos dar-lhes voz, porque eles também são dos lugares que habitam. E têm o mesmo direito a vociferar uma paragem de autocarro quanto uma criança que anuncia a Place de Metz.

(Grande Repórter)

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.