A visita do casal grão-ducal a Larochette

O Grão-Duque Henri e a Grã-Duquesa Maria Teresa visitaram a localidade de Larochette, aquela onde vivem mais portugueses no Luxemburgo, tendo sido recebidos no castelo de Roebé pelo conselho municipal e pela burgomestre Natalie Silva, filha de imigrantes cabo-verdianos no Luxemburgo.

Foto: Guy Wolff

"É um grande dia para Larochette, mas também um grande dia para mim enquanto primeira mulher de origem cabo-verdiana no papel de burgomestre", afirmou Natalie Silva no seu discurso.

Foto: Guy Wolff

Seguiu-se uma curta visita em que o casal grão-ducal teve oportunidade de passear pela parte mais antiga de Larochette e de passar por diversos pontos de interesse da localidade, saudando os populares que se reuniram para agradecer a sua presença.

