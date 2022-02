Os ucranianos que vivem no Luxemburgo reuniram-se na capital nesta quinta-feira para expressar a sua preocupação com a invasão russa e para pedirem apoio.

"A Ucrânia é a nova Checoslováquia?" Ucranianos saem à rua no Luxemburgo

Redação Os ucranianos que vivem no Luxemburgo reuniram-se na capital nesta quinta-feira para expressar a sua preocupação com a invasão russa e para pedirem apoio.

A preocupação é grande no seio da comunidade ucraniana no Luxemburgo. Desde de manhã que o telefone de Nicolas Zharov, presidente da associação LUkraine, tem tocado sem parar, após o anúncio russo de uma "operação militar" na Ucrânia e a entrada das forças russas em território ucraniano.

"Estamos muito preocupados", diz Nicolas Zharov, à versão francesa do Wort. Estava inicialmente agendada uma manifestação para sábado, mas após os desenvolvimentos dramáticos deste dia, o evento realizou-se mais cedo.

Nicolas Zharov Photo: Privé

A comunidade ucraniana no Luxemburgo, com um número entre 2.000 e 3.000 pessoas, quis mostrar o seu apoio ao povo ucraniano e "deter este ditador louco que está no poder há mais de 20 anos", escreveram os organizadores na página do Facebook do evento. "Nós ucranianos, e só nós, devemos decidir qual será o nosso futuro e não um presidente russo imperialista. A paz na Europa depende da paz na Ucrânia. É por isso que a Rússia deve ser combatida. Vamos resistir, mas precisamos de apoio", lê-se no evento.

O presidente da associação LUkraine enviou uma carta aberta ao primeiro-ministro Xavier Bettel. "O Grão-Ducado partilha com a Ucrânia a dolorosa experiência de uma ocupação militar por um vizinho prepotente. Neste contexto, o lema nacional ''Mir wëlle bleiwe wat mir sinn'' (Queremos continuar a ser o que somos) reflete a atitude do povo ucraniano, bem como a do povo luxemburguês", escreveu.

"Estou convencido de que o Luxemburgo, como membro fundador da União Europeia, compreenderá as consequências destas decisões históricas. O mundo já viveu os trágicos acontecimentos que levaram à Segunda Guerra Mundial. refiro-me ao Acordo de Munique de 1938. A Ucrânia é a nova Checoslováquia? Ou será a nova Polónia? Será que vamos ficar calados mais uma vez? Vamos tolerar os caprichos do presidente russo?", perguntou, sublinhando que o Grão-Ducado sempre esteve ao lado do povo ucraniano.

O presidente da LUkraine pediu ao governo luxemburguês que "considerasse sanções adicionais contra os responsáveis por esta flagrante violação das leis internacionais". Nicolas Zharov quer que sejam impostas sanções pessoais a "cada pessoa envolvida no reconhecimento da independência das autoproclamadas 'repúblicas' de Donetsk e Lugansk", mas também que sejam impostas "sanções às empresas registadas no Grão-Ducado do Luxemburgo que tenham uma ligação directa ou indirecta com o governo russo".

Sugere ainda "rever os investimentos luxemburgueses na economia russa e propor um registo europeu de agentes estrangeiros russos no seio da União Europeia".

A comunidade ucraniana no Luxemburgo apela especialmente aos políticos para que apoiem a população ucraniana. "Nestes tempos turbulentos, os esforços políticos contra a agressão russa bem como o apoio internacional à Ucrânia são cruciais para a segurança de toda a Europa e do mundo.

Muitos dos 10 milhões de ucranianos da diáspora em todo o mundo anunciaram que estariam prontos a regressar para defender o seu país se a Rússia declarasse guerra ao seu país. Pelo menos 40 soldados e uma dúzia de civis foram mortos na quinta-feira, nas primeiras horas da invasão russa da Ucrânia.

