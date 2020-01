Nem as partidas constantes dos portugueses a afastam dos objetivos diários. Membro honorário da “grande família” trata todos por tuno galego característico. Detesta as férias. Matilde Taracido é perita a pôr a casa em ordem.

Luxemburgo 3 min.

A “tia” manda

Teresa CAMARÃO

Há mais de uma década no Contacto e na Radio Latina, Matilde Taracido já tem a mala pronta para seguir viagem para a “terceira casa”. Antes das instalações do Saint-Paul em Gasperich, a galega que a “grande família dos portugueses” se habituou a tratar por “tia” conheceu os cantos à redação da Place de Paris. “Vou com eles para onde forem”, antecipa em relação à mudança para as novas instalações do grupo, em Howald, prevista para o último trimestre de 2020.

“Determinada” desde os 15 anos, quando trocou a escola pelo primeiro trabalho nas limpezas ainda na Galiza para “amealhar um trocos para as saídas noturnas” que mãe se recusava a patrocinar, tem um “ódio de morte” aos dias de férias. Chama-lhe “horror à solidão”. Explica que “o tempo em casa não passa” e que prefere “mil vezes” enfrentar as caras que se “põem muito, muito sérias” quando liga o aspirador, pelo menos uma vez por semana, de “preferência durante as reuniões semanais” da redação. “Chateiam-se comigo, mudam logo aquelas caras, mas eu não posso fazer nada. É assim, é assim. Aguentem-se”.

Foto: Anouk Antony

Forjado nas viagens de autocarro, o sorriso rasgado vem da cumplicidade com os jornalistas, animadores e chefias. Não há dia sem partidas. Ora desaparece o carrinho da limpeza, ora desaparece o pano. “Quem é que foi desta vez?”, barafusta sem se deixar desorientar. Tem uma lista de tarefas diárias e duas horas para cumprir. Se 2020 trouxesse uma qualquer lista de desejos em anexo, o primeiro da lista da “tia Matilde” seria um horário de mais duas, “para fazer o salário mínimo” e cobrir as despesas. Mora sozinha com a filha de 15 anos. “Não lhe falta nada, nem passa fome” mas admite que o ordenado é curto para as despesas do dia-a-dia e para o peso da renda da casa que sustenta sozinha.

O meu trabalho é tão importante como o deles. As limpezas são tão necessárias como a escrita ou como as contas.

De volta ao open space onde trata todos por tu com o sotaque aportuguesado em “x” que trouxe na bagagem do mar de Cedeira, na Corunha há mais de 20 anos, a conversa é outra. Os desejos para o ano novo multiplicam-se mas não ultrapassam a quantidade “impensável“ de papéis acumulados em cima das secretárias. “Eu sei que é o meu trabalho, mas não custava nada deixar tudo mais limpo, não é?”, suspira com a mania antiga das arrumações. “É muito papel. Deixam tudo em cima das mesas. Jornais, casacos, a comida que trazem de casa. Eu às vezes não tenho espaço para limpar, quase. Aquilo cheio de malas e malinhas. Parece um aeroporto”, continua quase sem respirar antes mesmo de enveredar pelo caminho das normas que não se importava de deixar escritas para memorização futura. “É fácil: não comer e não beber no estúdio, não deixar migalhas em todo o lado, não acumular papéis nas secretárias e muito menos no chão, nem cachecóis, nem malinhas nem maletas. Lixo no lixo, roupa no cabide”, resume com o dedo em riste e o sorriso pronto que nem o “azar ao amor” lhe levou das bochechas rosadas.

Raramente se irrita. Está no setor das limpezas “contente da vida” sem que nunca se tenha sentido diminuída, nem invisível. “O meu trabalho é tão importante como o deles. As limpezas são tão necessárias como a escrita ou como as contas. Somos como qualquer outro trabalhador. Nem mais nem menos e eles sabem”.

Sempre que pode volta às praias e ao verde da terra de batismo para visitar a irmã Carmen. Agosto e dezembro “não falha”. A caminho dos 51 anos quer “paz e sossego”. Está “bem como está”. “Saudinha” e nada mais. Para ela e para as duas filhas, “bem criadas” a muito custo.