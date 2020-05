As portas só abrem em junho. Até lá, a restauração sobrevive graças a várias plataformas de apoio online, mas o futuro continua incerto.

A sobrevivência dos restaurantes em tempos de covid-19

As portas só abrem em junho. Até lá, a restauração sobrevive graças a várias plataformas de apoio online, mas o futuro continua incerto.

Segunda-feira, 1 de junho, é a data marcada para a reabertura de bares, cafés e restaurantes no Luxemburgo.

Isto, se os "números da contaminação o permitirem", garantiu o Primeiro-Ministro Xavier Bettel, no início de maio. No total, foram quase três meses de encerramento e quase nenhumas receitas.

De acordo com os seus últimos dados, o Statec estima que o declínio no sector da hotelaria e restauração tenha diminuído em 90%. No total, 81% dos trabalhadores do sector trabalhavam em regime de horário reduzido em abril.



A edição francesa do Wort.lu fez um apanhado das várias iniciativas criadas para permitir que as empresas e cerca de 2.800 profissionais da hotelaria e restauração sobrevivessem ao período de pandemia.

Seja a nível sectorial com o projeto CLC Kaaft Lokal ou, a nível municipal, com o site lançado pela cidade de Dudelange.

O que estas plataformas têm em comum é o facto de oferecerem vouchers para serem pagos agora e resgatados mais tarde, quando forem assumidos. O seu objectivo: proporcionar desde já um pouco de dinheiro aos lojistas para evitar que estes encerrem portas.

Até à data, apenas uma plataforma é exclusivamente destinada a empresas do sector da gastronomia. O LuxFoodHall.lu foi lançado no início de maio como resultado da colaboração entre a Hungry Days in Town vzw e o estúdio Quattro Creative.

Este "mercado" virtual enumera cerca de vinte "restaurantes, produtores e lojas de produtos alimentares no Luxemburgo". Desde o Café des Capucins até Les Jardins d'Anaïs, passando pelo comerciante de vinhos Winebrations, os internautas podem comprar menus, caixas ou mercearias para serem recolhidos posteriormente.

Para além da crise actual, o site de voluntariado tende a "oferecer visibilidade em linha a um sector pouco interessado em estratégias digitais", nas palavras de Giovanni Farinella, co-fundador do site.

Mesmo que os cafés e restaurantes se preparem abrir dentro de algumas semanas, há poucas hipóteses de um regresso imediato à normalidade. "As pessoas não vão apressar-se a entrar nos restaurantes assim que reabrem", diz Giovanni Farinella, citando o medo persistente de uma segunda vaga de infecções.

E com as medidas de distanciamento social ainda em vigor, "os proprietários dos restaurantes não poderão encher os restaurantes". O site permitirá então oferecer "receitas adicionais" a um sector em dificuldade. Tanto mais que, desde o início da pandemia, a Horeca tem sido duramente atingida.





