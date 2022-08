Esteve quase nove meses à espera que o Ministério da Saúde aceitasse o seu diploma para exercer como médica veterinária no Grão-Ducado. O Ministério da Saúde finalmente deu a luz verde ao processo.

Autorização para trabalhar

A saga de Roberta para ser veterinária no Luxemburgo

Madalena QUEIRÓS Esteve quase nove meses à espera que o Ministério da Saúde aceitasse o seu diploma para exercer como médica veterinária no Grão-Ducado. O Ministério da Saúde finalmente deu a luz verde ao processo.

Roberta chorou quando a funcionária do ministério da Saúde lhe deu a notícia pelo telefone que o seu processo iria ter luz verde. A autorização formal deverá ser enviada pelo correio na próxima semana. Agora só falta a inscrição na Ordem dos Médicos Veterinários do Luxemburgo para poder exercer a profissão de que tem mais de 30 de experiência. "A minha profissão é a minha paixão", diz Roberta Züge comovida ao Contacto. "Estou muito contente por poder continuar a exercer a minha profissão no Luxemburgo", sublinha. "É uma sensação de alívio de receber o que tenho direito, porque estava fazendo tudo certo e estavam negando o meu direito. Tenho a sensação que é puro preconceito em relação às universidades brasileiras", diz.

Uma reviravolta que o ministério da Saúde explica desta forma: "fizeram uma reunião para analisar o processo e decidiram despachar positivamente o pedido". Uma inesperada e agradável surpresa já que as últimas notícias que tinha tido do ministério não eram nada animadoras. Para trás fica um processo verdadeiramente kafkiano que durou mais de nove meses.

Em resposta ao Contacto o ministério da Saúde responde apenas que "neste caso, gostaríamos de nos remeter à confidencialidade da investigação".

De exigência em exigência

No último contacto telefónico com Roberta Züge a funcionária do ministério tinha surgido com uma nova exigência. A veterinária teria que inscrever-se na Ordem dos Médicos Veterinários em Portugal. Um requisito que “não está previsto na lei”, argumentou Roberta Züge. “É inviável porque tinha que me mudar para Portugal”, salienta. O processo demorou quase dez meses a ser despachado, mas finalmente teve o desfecho há muito esperado por Roberta.

Tenho a certeza que se não tivesse saído a notícia no Contacto o processo ainda estaria parado" , diz Roberta Züge. Se isto continuasse assim poucas alternativas restariam a Roberta. O mais certo era fazer as malas e regressar ao Brasil.

Um processo "muito opaco"

Este processo “não é normal e é muito opaco”, saliente Laura Zucooli, coordenadora do programa de mentores Coach4Work da ASTI. Um programa criado para ajudar os emigrantes no processo de procura de trabalho e que tem acompanhado Roberta em todo este longo processo. Infelizmente o caso não é único. Esta dirigente da ASTI já lidou com muitos processos em que muitas pessoas “acabaram por desistir por demorarem tanto tempo”. O problema é que não existe uma estrutura que reconheça os diplomas na área da saúde no Luxemburgo.

Laura Zuccoli, coordenador do programa Coach4work da ASTI. Foto: Laurent Blum

Laura Zuccoli propõe que se crie essa estrutura no Grão – Ducado ou que se façam protocolos com universidades francesas ou alemães que fiquem próximas para apoiarem este processo de reconhecimento dos diplomas. Quanto a este caso diz que aqui “interesses corporativos” em limitar o acesso de profissionais qualificados à profissão no Luxemburgo.

Um currículo impressionante

O que não falta a Roberta Züge são qualificações. O seu currículo é impressionante. Com um doutoramento em Medicina Veterinária pela reputada Universidade de São Paulo, que ficou em 31° lugar na lista das melhores do mundo, e uma vasta experiência, Roberta Züge decidiu mudar-se para o Luxemburgo há cerca de dois anos. Nunca imaginou que o processo para poder exercer como veterinária demorasse tanto tempo. Com uma voz decidida diz que não vai desistir enquanto não conseguir. “Tenho um perfil diferente porque trabalhei na implementação de programas sanitários e de programas de qualidade e de controle sanitário no Brasil. Construi o processo de garantia de segurança de alimentos, doenças transmitidas por alimentos, e de controle de qualidade, setores que são uma necessidade crescente no Luxemburgo”, salienta.

Tem cidadania luxemburguesa. Foi um dos quase vinte mil brasileiros que conseguiram nacionalidade por serem descendentes de emigrantes luxemburgueses, ao abrigo de um programa lançado pelo governo.

Tudo aconteceu porque um primo que estava a fazer um estudo da árvore genealógica e à procura de todos os documentos que comprovassem essa ascendência luxemburguesa foi ao cartório de registos no Brasil. Quem o atendeu perguntou-lhe “porque não requeria a cidadania, porque quem tem ascendentes luxemburgueses tem direito à cidadania”. Quando soube do sucedido, Roberta resolveu mandar toda a documentação para iniciar o processo. “Em 2017 recebi a resposta que confirmava que tinha ascendência luxemburguesas e podia requerer cidadania”. Um ano depois a veterinária veio ao Luxemburgo para tratar do processo. “Andei três dias pela cidade e em janeiro de 2019 trouxe a minha filha para cá a e passamos quinze dias no Luxemburgo”. Depois de visitar escolas públicas e privadas, a sua filha Fernanda, então com 13 anos, virou-se para a mãe e disse: “Quero vir estudar aqui!”. Roberta não pensou duas vezes e decidiu vir para o Luxemburgo para dar um futuro mais promissor à sua filha.

“Sempre tive uma carreira muito rápida, defendi o doutoramento antes dos trinta anos e viajava muito e era muito difícil conciliar carreira e vida familiar, porque viajava imenso. Quando a Fernanda me pediu tinha uma certa dívida com ela. Teve dias das mães na escola que perdi porque estava viajando a trabalho”, sublinha Roberta.

Começou a preparar todo o processo de mudança de país com todas as precauções. “Comecei por ver o que precisava fazer para ter o reconhecimento do meu diploma e consegui-o pela Universidade do Porto”, descreve.

Acabou por vir para o Luxemburgo em plena pandemia. “Cheguei no final de 2020 e apanhei todo o caos do confinamento, o que atrasou o reconhecimento da minha graduação em Portugal que achei que ia ser rápido”, afirma. Em Novembro do ano passado recebeu finalmente o reconhecimento. Mas agora continua sem poder trabalhar como veterinária. “Não consigo a autorização para exercer aqui”, diz. Apesar de cumprir todos os requisitos exigidos para o fazer.

O que lhe permite sobreviver é que preparou a sua mudança de país com todo o cuidado.

Agora nove meses depois já poderá concorrer a um emprego de veterinária no Luxemburgo, um país onde há uma forte carência destes profissionais. Mas tem consciência que o seu caso não será o último a ter tantas dificuldades para que seja aprovado.

"O tratamento destes casos tem que ser modificado para que possam vir para o país profissionais que possam ajudar o Luxemburgo", conclui.

Com garra e resiliência, Roberta já marcou um almoço com os seus muitos amigos no Luxemburgo para comemorar esta vitória.



