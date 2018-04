As reações à história de alguém que não teve apoio quando mais precisava têm mostrado como a sociedade civil está, quase sempre, muitos passos à frente das instituições.

A resposta da sociedade

Na semana passada, a jornalista Paula Telo Alves contou a inacreditável história de alguém que, tendo uma vida de trabalho com descontos em função de contratos semanais, teve um problema de saúde, foi operada e, ainda antes de ter alta, descobriu que teria de pagar as contas do hospital porque, durante o internamento, o contrato chegara ao fim. Ficava, por isso, sem direito a apoio da Segurança Social e, por isso, mesmo sem dispor de meios para as liquidar, recebeu faturas no valor de milhares de euros. Tudo legal? Sim. E também vergonhoso, indecente e de uma injustiça social inqualificável.

As reações dos leitores não se fizeram esperar, criando-se uma onda de solidariedade e generosidade que logo se traduziu em inúmeros contactos por diversas vias, não apenas de quem manifestava a intenção de comparticipar o pagamento de parte das faturas, mas também de quem pedia que o Contacto tomasse a iniciativa de desencadear uma campanha de recolha de fundos. Também houve quem alertasse para o facto de a situação não dever conduzir-se por essa via.

Esta resposta solidária, generosa e altruísta confirma como a sociedade civil está, quase sempre, muitos passos à frente das instituições. Não apenas porque não se movimenta por entre as amarras das burocracias, mas também pelo humanismo de muita gente anónima e que não se conforma com o sofrimento dos seus semelhantes.

As reações levaram-nos a discutir, refletir e analisar o assunto, além de consultarmos a protagonista da história. E não houve diferenças de opinião quanto à forma de encarar as múltiplas manifestações de solidariedade e vontade de apoiar. Em primeiro lugar, a solução está nas mãos do sistema que, apoiado na legalidade, contribuiu para semelhante situação. Há ainda caminho a fazer e respostas que podem surgir para que o caso seja resolvido.

Por outro lado, não cabe aos jornalistas ou a empresas jornalísticas a organização destas campanhas, pois existem associações vocacionadas para esta área. Os jornalistas noticiam, denunciam, expõem situações que, de outra forma, dificilmente chegariam ao domínio público. São um pilar imprescindível para as sociedades democráticas, mesmo que estas nem sempre se apercebam disso. São porta-vozes de alguém cuja voz não se ouve por entre o ruído que a impede de se fazer escutar, compreender e respeitar. Assim foi feito neste caso, que não deixaremos de continuar a seguir no plano jornalístico, assim será feito noutros de que tenhamos conhecimento e em que a intervenção nesse campo se imponha.







