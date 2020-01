As mulheres são de facto as grandes vítimas desta violência. Mas também há agressoras. No Luxemburgo, em 2018, houve 313 mulheres a agredir companheiros e filhos. Os homens foram 712. Especialistas explicam as razões que levam a esta troca de papéis, a “vergonha” sentida pelos homens vítima e como ajudar ambas as partes.

Luxemburgo 10 min.

A realidade escondida dos homens que são agredidos pelas mulheres

Paula SANTOS FERREIRA As mulheres são de facto as grandes vítimas desta violência. Mas também há agressoras. No Luxemburgo, em 2018, houve 313 mulheres a agredir companheiros e filhos. Os homens foram 712. Especialistas explicam as razões que levam a esta troca de papéis, a “vergonha” sentida pelos homens vítima e como ajudar ambas as partes.

Tatiana D., de 47 anos, foi condenada a 15 anos de prisão, por ter matado o companheiro com três facadas, em Mertert, em 2015. Na semana passada, alegou no Tribunal de Recurso do Luxemburgo, que o esfaqueou em legítima defesa. Tatiana está a recorrer da sentença de homicídio voluntário, e de uma pena de prisão de 15 anos, proferida em abril de 2019. O novo veredito será lido dia 12 de fevereiro.

Em Bonnevoie, depois de uma discussão acesa entre o casal de namorados, no sábado à noite de 4 de janeiro passado, a mulher entrou no seu automóvel, pô-lo em marcha e atropelou o namorado. A vítima ficou com ferimentos ligeiros e ela foi detida.

CSV quer pulseira eletrónica para agressores expulsos de casa Françoise Hetto-Gaasch, do CSV, questionou recentemente o executivo sobre a eficácia do apoio às vítimas que existe atualmente no Grão-Ducado. De acordo com um estudo recente, 117 crianças portuguesas sofreram abusos e maus tratos às mãos de adultos.

Outra discussão entre um casal, na sua casa em Bigonville, terminou com a mulher a esfaquear o marido no peito, em junho úlimo. O homem salvou-se, mas a mulher foi detida. Estes são alguns dos casos de homens vítimas de violência às mãos das mulheres que aconteceram no Luxemburgo e que foram notícia, pela gravidade e pela intervenção da polícia, mas a realidade é que há muitos mais que continuam escondidos entre as quatro paredes. Se para as mulheres vítimas é difícil pedir ajuda, para os homens a vergonha de serem eles as vítimas, impede-os ainda mais de procurar auxílio.

Na violência doméstica, a maioria dos casos ocorre entre casais e as vítimas são quase sempre as mulheres. Os companheiros, os agressores. Contudo, também há casos em que estes papéis estão trocados.

No Luxemburgo, as mulheres constituem 30% dos autores de violência, psicológica e/ou física. Os dados são revelados pelo último relatório sobre violência doméstica no Grão-Ducado, de 2018, em que nas 739 intervenções policiais no país, foram identificados 1025 autores de agressões, 712 do sexo masculino (69,46%), e 313 do sexo feminino (30,54%). Em 2017, o número de homens agressores foi menor (68,60%), e o das mulheres maior (31,40%).

Mais de cem crianças portuguesas vítimas de violência doméstica no Luxemburgo Quatro em cada dez menores que sofrem o flagelo da violência doméstica pertencem à comunidade lusa. Assim como os autores das agressões e ameaças de morte. Mais do que nunca é urgente intervir pois os números estão a aumentar.

Na faixa etária entre os 14 e os 18 anos, o número de agressoras (13) é o dobro do dos homens (6), em 2018. Entre os 30 e os 50 anos, as agressões são cometidas quase em igualdade pelos dois sexos, com sexo masculino a deter o valor mais alto.

Contudo, entre os 30-35 (115 homens e 60 mulheres) e 35-40 (100 homens e 54 mulheres), a fatia das autoras representa ligeiramente mais de metade do dos homens. As grandes diferenças, onde o sexo masculino predomina na violência perpetrada é entre os 18-21 (39 homens e 8 mulheres) e a partir dos 50 anos (168 homens e 44 mulheres).

No país também há casos em que o tribunal decide expulsar as mulheres de casa e condená-las a penas de prisão, como o caso de Tatiana D.

Em 2018, 33 mulheres (8%) receberam ordem de expulsão, por crimes cometidos por violência doméstica, contra 376 homens (92%), revela o mesmo relatório.

Nesse ano, entre as vítimas 66,1% foram do sexo feminino e 33,9% do sexo masculino.

Assassinato em Esch. A morte de Dione S. poderia ter sido evitada? A deputada Hetto-Gaasch do CSV quer saber se a assistência à vítima chegou a contactar a brasileira e como a polícia controla os agressores com ordem de restrição como o português.

As mulheres não cometem apenas atos de violência contra os companheiros. Também a exercem contra os próprios filhos.

O Luxemburgo não é caso único. Longe disso. Por toda e Europa e mundo existem mulheres que cometem atos de violência contra os seus namorados, maridos, companheiros, ex-maridos e filhos. Lentamente, estes casos começam a ser mais visíveis.

Mães condenadas e expulsas por baterem nos filhos

Dia 30 de janeiro, amanhã, uma mãe de Schifflange, em Esch-sur-Alzette, vai conhecer o veredito do tribunal sobre a pena a aplicar aos dois anos de agressões por si cometidas e continuadas aos seus dois filhos menores, os quais sovava frequentemente usando até ramos de árvores, mata moscas e puxando-lhes os cabelos. Os filhos ficaram com “medo da mãe e de fazer algo que provoque mais uma tareia”. O juiz condenou esta mulher a 12 meses de pena suspensa e a uma multa. Amanhã, a ré irá saber se se mantém esta condenação ou não.

No Luxemburgo, em 2018, houve 17 mães que os tribunais de Luxembourg e Diekirch ordenaram a expulsão de casa por terem cometido atos de agressão diretos contra os seus filhos, 15 situações com meninos e dois contra meninas. Os casos de pais que foram expulsos pelas mesmas razões foram sete.

Existe o estereótipo da mãe carinhosa, que trata os filhos sempre com ternura e amor, por isso é mais difícil de aceitar que uma mãe possa agredir os filhos. Anne-Marie Vitoire, psicóloga do Planning Familial

Os maus tratos perpetrados por um pai ou uma mãe aos seus filhos são “agressões sempre destrutivas” em que a criança e adolescente “são sempre vítimas”, realçam os especialistas ao Contacto. No entanto, no caso das mães, a situação é mais complicada. “Existe o estereótipo da mãe carinhosa, gentil, que trata os filhos sempre com ternura e amor, por isso é mais difícil de aceitar que uma mãe possa agredir os filhos”, salienta Anne-Marie Vitoire, psicóloga do Planning Familial que atende estas crianças e mulheres vítimas desta violência.

Em muitos casos, a agressão pode ser cometida porque as mães também foram elas maltratadas, em criança, pelos pais, sublinha esta psicóloga. Um trauma recalcado e para o qual nunca receberam o devido apoio para aprender a lidar com essa má experiência. “Inconscientemente acabam por repetir essa violência com os filhos”, diz Anne-Marie Vitoire. Mas, não se pode generalizar a situação. “Felizmente há muitos casos de pais que sofreram em crianças e que não repetem as agressões contra os filhos”.

Polícia chamada a intervir 739 vezes em casos de violência doméstica A grande maioria das vítimas continuam a ser as mulheres: 66%.

Até uma palmada é uma agressão, mas este gesto ainda é muitas vezes desculpado socialmente à mãe, recorda, por seu turno, Daniela Cabete, psicóloga do Riicht Eraus.

“Quando se dá um estalo a um filho é a gravidade do gesto que conta. Uma mãe não deve agredir um filho, bater-lhe, mas ainda reina a mentalidade de proteção a esta mãe, de aceitar estes atos como precisos para a educação dos filhos”, frisa esta psicóloga. Nas redes sociais, quando estes casos surgem e se alerta, aparecem internautas a “apoiar a mãe, a desculpá-la”. E isso não devia acontecer.

Como adianta Daniel Cotrim, “tudo pode começar com um estalo e a criança acabar no hospital devido a uma sova grave”. Também aqui há um trabalho de sensibilização a fazer, de que se deve condenar e não desculpar uma palmada.

Para Isabelle Schmoetten da associação CID Femmes et Genre, também na violência exercida por uma mãe predomina uma “questão de poder”. “Na hierarquia da sociedade, as crianças são claramente subordinadas aos adultos”.

Na nossa sociedade a “violência funciona como castigo ou como ato de comunicação (se se quiser chamar assim)”, refere Isabelle Schmoetten, sublinhando que a forte hierarquização social que existe, com uma “lógica neoliberal, produz e reproduz violência a muitos níveis”. E é aí, que tem de se atuar.

Sociedade minimiza agressões no feminino

Numa sociedade ainda caracterizada de machista e onde a violência doméstica “feminizou-se”, ou seja, concebe que apenas as mulheres são vítimas, o que as leva a elas agredirem física ou psicologicamente os companheiros ou filhos? Vários especialistas explicaram as razões ao Contacto desta realidade ainda tão pouco estudada.

“Nas mulheres, a violência física é banalizada, considera-se que o homem é mais forte do que a mulher, que ela não tem força suficiente para usar de violência”, diz ao Contacto Daniela Cabete, psicóloga no serviço Riicht Eraus, da Croix Rouge, no Luxemburgo, que dá apoio aos autores de violência doméstica.

Quando é uma mulher a ser condenada por violência doméstica, ela é obrigada a cumprir a totalidade da pena de prisão, enquanto o homem não. Daniel Cotrim, psicólogo da APAV

O termo “feminização” foi usado por Daniel Cotrim, psicólogo da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima de Violência Doméstica (APAV). “Naturalizou-se de tal forma que as vítimas desta violência são apenas mulheres que quando elas se tornam as agressoras se torna uma bizarria”, declara ao Contacto este responsável.

E essa “bizarria” é visível nas penas de prisão. “Quando é uma mulher a ser condenada por violência doméstica, ela é obrigada a cumprir a totalidade da pena de prisão, enquanto o homem não”, refere este psicólogo. Em muitos casos, as mulheres cometem estes crimes e matam em “legítima defesa”.

Violência doméstica cresceu em 2018 no Luxemburgo Pela primeira vez, nos últimos cinco anos, o número de casos de violência doméstica aumentou no Grão-Ducado.

Em 2018, em Portugal registaram-se 26 483 participações de casos de violência doméstica, e do total dos autores 14% eram do sexo feminino e 16% das vítimas do sexo masculino, segundo o Relatório Anual de Monotorização de Violência Doméstica, em Portugal, em 2018, do Ministério da Administração Interna. A larga maioria das vítimas foram mulheres.

Os números da APAV demonstram a mesma realidade. “Entre 2013 a 2018 das 40 mil pessoas vítimas de violência doméstica que chegaram até nós, 37 mil são mulheres e 3 mil são homens”, diz Daniel Cotrim.

Para este psicólogo esta violência no feminino tem a ver com a questão do poder. “A mulher sentir que exerce o poder sobre o homem, e muitas vezes na forma de violência psicológica”. No fundo, está ligado à “desigualdade de género”, pois a intenção da mulher é “pôr em causa a masculinidade”, diz Daniel Contrim. A mesma opinião tem Isabelle Schmoetten, responsável pelos projetos sociopolíticos da associação CID Femmes et Genre. “Do ponto de vista estrutural, cada ato de violência está diretamente ligado a uma demonstração de poder e hierarquia, como a perda de poder, restabelecimento do poder ou manutenção do poder”.

Cada ato de violência está diretamente ligado a uma demonstração de poder e hierarquia. Daniel Cotrim, psicólogo da APAV

Depois há ainda o desgaste das relações. Os “casamentos tóxicos” como lhe chama Anne-Marie Vitoire, psicóloga do Planning Familial, no Grão-Ducado que apoia vítimas desta violência.

“Nos casamentos tóxicos muitas vezes chega-se a uma situação de desespero e geram-se situações de violência, nalguns casos também por parte das mulheres”, explica.

Daniela Cabete, do Riicht Eraus volta à tal “feminização” para explicar que por vezes, é “mais difícil as mulheres autoras sentirem-se responsáveis pelos atos e a sua gravidade” do que os homens agressores.

APAV apoiou mais de 43.000 vítimas de violência doméstica em cinco anos No Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, a APAV lembra que registou um total de 43.456 processos de apoio a pessoas vítimas de violência doméstica, o que se traduz num total de 104.729 crimes.

No entanto, a agressão tem a mesma gravidade. Por isso, há que mudar as mentalidades, levar a sociedade a perceber que existem agressões cometidas no feminino e que também há homens vítimas de violência doméstica, alertam esta psicóloga do Riicht Eraus e Daniel Cotrim da APAV. Há que “derrubar o tabu”.

Para que as mulheres autoras e os homens vítimas possam ser apoiados e ajudados.