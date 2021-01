A enfermeira Catarina Fernandes foi a primeira pessoa a ser vacinada no Luxemburgo. Ao Contacto relembra os momentos dramáticos que a covid-19 traz aos doentes, familiares e profissionais de saúde e revela a sua esperança para 2021.

A primeira vacinada é portuguesa e continua no combate à doença

O mundo como o conhecíamos antes da chegada da covid-19 já não existirá mais. “O mundo mudou, mas não temos de ter nostalgia do passado, temos de seguir em frente, e aproveitar o que aprendemos em 2020 durante a pandemia, as competências que adquirimos para nos adaptarmos à nova realidade e a solidariedade que chegou em força”. É assim que a portuguesa Catarina Fernandes, a enfermeira-chefe do serviço Nacional de Doenças Infeciosas do Centre Hospitalier do Luxembourg (CHL) olha para o novo ano que agora começa. A vacina anti-covid é um “símbolo de esperança” para finalmente “travar a pandemia em que vivemos há 10 meses”. “A covid-19 é causa de momentos de grande sofrimento e dor para todos no hospital, como assistimos e sentimos no meu serviço”, vinca esta portuguesa, que foi a primeira pessoa do Luxemburgo a ser vacinada contra a covid-19 no país.



Esta enfermeira, de 40 anos, sente bem na pele esses momentos difíceis. Vê doentes a “falecer sem os familiares por perto”, porque a morte, nestes casos, “não avisa quando chega”, e vê o “sofrimento dos familiares desses pacientes por a pandemia ter levado o seu ente querido, desta forma dramática e sem se poderem despedir”.

Como conta, diariamente a sua equipa e o hospital tudo fazem para “minorar este sofrimento”, maior para os doentes que estão em isolamento, sem poderem receber visitas dos familiares e a conviver apenas com profissionais de saúde, de máscaras e fatos de proteção.

Por isso, desde o início que Catarina Fernandes e os seus enfermeiros trazem nos fatos de proteção, uma foto do seu rosto, “em tamanho A5, grande, para que os doentes vejam a pessoa que está por detrás da máscara”, um cuidado que “tem sido muito bem recebido pelos doentes que nos agradecem”.

As reuniões em videochamada para os familiares e as visitas destes ao hospital, quando os casos o permitem, é algo de “muito positivo” para estes doentes afetados pela covid-19 de modo grave que os obrigou ao internamento.

“Para nós, enfermeiros é mais trabalhoso, porque temos mais uma tarefa, a de equipar os familiares com os fatos de proteção e tudo o resto necessário para que a visita possa ser feita em segurança, mas vale muito a pena, dá outro ânimo aos doentes, vemos os seus sorridos, uma coisa simples mas essencial, pois melhora o seu estado psicológico e isso é muito importante”, garante a enfermeira-chefe, nascida no Luxemburgo, mas com raízes familiares em Fafe, Braga. “Passámos a dar valor às coisas simples, um destes dias um doente disse-me que tinha muita vontade de comer um chocolate, estas pequenas coisas têm um resultado enorme”.

Também os próprios profissionais de saúde tiveram momentos complicados e sofridos. “Nos primeiros três meses não fui a casa, ficava hospedada num dos hotéis que o Governo colocou à nossa disposição, e emocionalmente foi muito difícil. Dava tudo para poder regressar a casa ao final do dia, mas não podia arriscar”, conta Catarina Fernandes. “Foi muito duro para nós”.

Os desabafos têm sido feitos entre colegas, no Café Bien-Être, um espaço que o hospital colocou à disposição dos seus profissionais para conversarem sobre o seu dia a dia. “É um espaço onde podemos partilhar o que sentimos, temos acolhimento personalizado, uma oferta de sessões de relaxamento, e se for preciso o hospital também oferece acompanhamento psicológico com profissionais exteriores”, explica. Afinal, quem trabalha na ala covid-19, “desde o médico à senhora da limpeza, porque somos todos uma equipa” teve em 2020 de “gerir muitas emoções e esse apoio é muito benéfico”.

O princípio do fim da covid-19

Nestes 10 meses o Serviço Nacional de Doenças infeciosas, onde é enfermeira-chefe passou a ser exclusivo para os doentes covid, aliás, este serviço “semi-intensivo”, foi reforçado com outros serviços, como o de pneumologia, que passaram a receber apenas os doentes afetados pela pandemia. “Neste momento temos cerca de 70 camas”, e estas estão ocupadas.

Por isso, Catarina Fernandes diz que a vacinação é um “dever cívico. Um dever de proteção dos que nos rodeiam”, frisou esta portuguesa na primeira parte desta entrevista publicada no site do Contacto, dois dias depois de ter sido vacinada.

A enfermeira-chefe apela a que todos se vacinem. “A vacinação anti-covid, que agora está a começar, representa a esperança de que estamos no princípio do fim desta doença que mudou o mundo e com consequências a todos os níveis, de saúde, económicos e sociais”.

A covid-19 ainda está a internar muitos doentes. Entre eles imigrantes portugueses no País, “porque este vírus não faz seleção de quem vai infetar”.

E não se pense que são só pessoas de idade que desenvolvem formas graves da doença. “Há pessoas novas com outras patologias autoimunes, muitos nem sabiam que as tinham antes de chegar ao hospital e que desenvolvem formas graves de covid, ficando com complicações irreversíveis para o resto da vida”.

“É muito melhor uma pessoa ser vacinada e não ter de passar por isto tudo”, aconselha.

Catarina Fernandes foi a primeira a receber a vacina, no dia 28 de dezembro, e na semana de 18 de janeiro receberá a segunda dose, 21 dias depois da primeira.

Há que acreditar que a vacina é “segura”, frisa.

Entre os fatores positivos da pandemia, a enfermeira-chefe destaca as “novas competências” que ela e a sua equipa ganharam, técnicas novas que aprenderam a dominar para melhor tratar os pacientes covid-19. “É uma maratona, estamos sempre à procura dos novos estudos sobre a doença, de novos tratamentos, medicamentos, de toda a informação que nos possa servir para um melhor tratamento dos pacientes”, sublinha.

2021 começa assim com a vacinação anti-covid, e com “a esperança” de se conseguir derrubar a epidemia. Contudo, até 60-70% população estar vacinada, “é necessário continuar a usar a máscara e cumprir os gestos barreira”, realça a enfermeira portuguesa pedido “um pouco mais de paciência” nos próximos meses, para se vencer a luta contra esta doença.

