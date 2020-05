A polícia anda à procura deste homem e pede ajuda à população

O indivíduo em causa está ligado a dois assaltos. Se o conhece ou sabe do seu paradeiro contacte a polícia do Luxemburgo.

O indivíduo em causa está ligado a dois assaltos. Se o conhece ou sabe do seu paradeiro contacte a polícia do Luxemburgo.

As informações da Polícia do Luxemburgo são escassas. No seu site apenas mostra a fotografia do homem e informa que o sujeito está ligado a dois furtos ocorridos em duas lojas de eletrónica realizados em janeiro.

A polícia declara que está à procura da identidade da pessoa fotografada e do seu paradeiro. "Todas as informações que possam ajudar a identificar o perpetrador são relevantes", frisa a Polícia do Luxemburgo na nota.

As informações devem ser dadas aos agentes policiais da esquadra da Porte de l'Ouest através do teledone (00 352) 2443511000 ou pelo email police.portedelouest@police.etat.lu .













