A pessoa mais velha do Luxemburgo tem 111 anos

É do sexo masculino e tem 111 anos. Trata-se da pessoa mais velha do Luxemburgo. Logo a seguir há registo de uma mulher com 110 anos.

Os dados foram divulgados esta segunda-feira pelo instituto de estatística luxemburguês (Statec), por ocasião do Dia Internacional do Idoso que se assinala amanhã, 1 de outubro.

No total, há 121.759 pessoas com mais de 60 anos no Luxemburgo. O número tem subido ao longo dos anos: aumentou mais de 25% entre 2011 e 2018. No entanto, devido ao crescimento demográfico, o peso da população idosa no total da população tem-se mantido constante: teve um acréscimo ligeiro de 19,1%, para 19,8%. Isto deve-se à forte imigração, que impede o país de envelhecer de forma tão rápida como o resto da população na União Europeia, onde os mais velhos representam 26% da população.

É nas autarquias de Mondorf-les-Bains, Remich, Niederanven, Echternach, que se encontra o maior número de idosos. Isto fica a dever-se ao facto de, nestas comunas, haver um ou mais lares de idosos.

Das mais de 121 mil pessoas com mais de 60 anos, quase 69% são luxemburguesas e pouco mais de 31% são estrangeiros. Mais de metade (51%) declaram ser saudáveis e 69% dizem praticar uma atividade física, pelo menos, uma vez por semana.

A esperança média de vida também tem aumentado e está atualmente nos 84,5 anos para as mulheres e nos 80 anos para os homens.