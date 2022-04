Em quatro quilómetros de estrada, a velocidade será limitada a 70 km/h nas duas vias durante dois anos e meio.

A partir de sábado velocidade na A3 será limitada a 70 km/h

A partir da noite de sábado será montado o estaleiro de obras para o alargamento da A3 em direção à Cidade do Luxemburgo. Em quatro quilómetros de estrada, a velocidade será limitada a 70 km/h nas duas vias durante dois anos e meio.

A partir deste sábado, 16 de abril, às 20h00, a Administração Rodoviária vai montar o estaleiro entre o cruzamento de Gasperich e o nó de Livange, em direção à capital. Enquanto durarem as obras, “a via de emergência será removida para criar espaço de trabalho”, alertam os Ponts et Chaussées.

A largura das duas faixas de tráfego será reduzida e a velocidade será limitada a 70 km/h nesse trecho.

Para limitar o impacto no tráfego, o trânsito nas duas vias será garantido durante a obra. Mas alguns bloqueios ocasionais podem acontecer, levando a que só seja utilizada uma via. E será sempre “fora do horário de pico” do trânsito, garante a administração rodoviária.

O fim dos trabalhos deste primeiro trecho está previsto para setembro de 2024.

