São armas de arremesso, as palavras, e no Luxemburgo há uma que é dirigida especialmente a nós, portugueses.

Opinião Luxemburgo 2 min.

Portugueses no Luxemburgo

A palavra G

Ricardo J. RODRIGUES São armas de arremesso, as palavras, e no Luxemburgo há uma que é dirigida especialmente a nós, portugueses.

Quem faz das palavras cimento de trabalho sabe bem que elas podem ser bala. Um dos melhores jornalistas de todos os tempos, um norte-americano chamado Gay Talese, explicou-me uma vez que, depois de escrever uma reportagem, era capaz de passar três meses com ela na gaveta antes de entregá-la. As histórias que Talese conta são normalmente intemporais e obrigam-no a passar anos no terreno – por isso três meses de atraso não é nada que deixe os editores de cabelos em pé. Para ele, por outro lado, a espera era essencial. "Os textos precisam de arrefecer", contou-me ele, "para que os possamos reescrever até garantirmos que cada palavra tem a precisão de um tiro."

São armas de arremesso, as palavras, e no Luxemburgo há uma que é dirigida especialmente a nós, portugueses. Descobri-a num jantar com amigos luxemburgueses. E é uma expressão tão infame, tão feia, que eles só a conseguem proferir em voz baixa.

Na língua inglesa, chamar alguém de Negro (Nigger) é de tal forma ofensivo que ninguém a usa. Se alguém quiser referir essa bala, diz que é a palavra N e toda a gente entende. Também há a palavra F, que se usa em vez do proibitivo Faggot – a mais ofensiva das palavras para chamar alguém de homossexual. Em luxemburguês, explicaram-me os meus amigos, há a palavra G. É a inicial de Gual, a mais insultuosa e xenófoba forma de chamar um português.

Nos anos em que andavam na escola, admitiram algumas das minhas minhas amizades, eles usaram essa expressão várias vezes para ofender os colegas que chegavam do sul da Europa. E que, sempre que o faziam, era certo que a coisa ia acabar em pancada ou gritaria. "São coisas de miúdos na idade da parvoíce", disse-me o Franz. "Quando cresces e te apercebes do peso da palavra, não podes senão deixar de usá-la." É, bem vistas as coisas, uma bala. E, aos olhos de um luxemburguês minimamente tolerante, como é o meu amigo, só um adulto mal intencionado se atreve a proferi-la.

Não resisti a falar sobre isto com amigos de origem portuguesa que tivessem vindo para cá em miúdos, ou então tivessem nascido já aqui. A maioria conhecia a palavra, sim. Mas, surpresa das surpresas, ninguém parecia demasiado incomodado por ela. Uma amiga até me disse que via na palavra G um reconhecimento: somos tantos, tão relevantes e tão incontornáveis que até inventaram uma palavra para nos ofender.

Se nos constroem um dicionário para nos insultaram pelo que somos e não podemos deixar de ser, então alguma coisa devemos estar a fazer bem. Senti-me imediatamente orgulhoso pelos portugueses no Luxemburgo – não se deixaram tocar pela bala. E isso é uma bela lição que damos aos intolerantes. A nossa emigração soube desviar-se de um tiro. Se o recusássemos, se não o quiséssemos ver, éramos capazes de sair feridos do combate. Assim, pelo contrário, assumimos a palavra como nossa e não permitimos que ela nos faça mal.

Eu sou Gual, com todo o prazer.

Somos todos Gual.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.