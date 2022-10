Os serviços de emergência resgataram esta sexta-feira um espeleólogo que ficou preso numa caverna em Berdorf. Veja as imagens da operação.

A operação do GRIMP que levou seis horas para resgatar homem preso em caverna

Os serviços de emergência resgataram esta sexta-feira um espeleólogo que ficou preso numa caverna em Berdorf. Veja as imagens da operação.

O Grupo de Reconhecimento e Intervenção em Ambientes Perigosos (GRIMP, na sigla em francês) levou seis horas para extrair da caverna de Sainte Barbe, em Berdorf, um espeleólogo que ficou encurralado esta sexta-feira de manhã.

Intervieram no resgate 30 bombeiros, incluindo 15 do GRIMP, para ajudar no resgate.

Segundo o Virgule, o homem estava a explorar a caverna de Berdorf com outros espeleólogos experientes quando sofreu um ferimento na cabeça devido à queda de pedras no interior da caverna e não conseguiu chegar à saída por si próprio. Um membro da equipa alertou os serviços de emergência 112.

O GRIMP deslocou-se de helicóptero para o local "a fim de resgatar a pessoa ferida que estava consciente mas bloqueada num buraco a cerca de cinquenta metros da saída. As operações de salvamento foram complicadas pela estreiteza de certas passagens, o que tornou necessário alargar os espaços em vários locais", refere a informação dos serviços de emergência e resgate.





