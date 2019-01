Pedem documentos dezenas de vezes. Não têm respostas ou recebem dados errados e até podem ouvir conselhos incríveis. Faltam dados sobre as carreiras contributivas, porque o sistema informático é inadequado ou as entidades não comunicam entre si. Os imigrantes portugueses no Luxemburgo estão cansados de ser vítimas e, enquanto relatam o desespero da espera, vão passar à ação.

A odisseia dos imigrantes portugueses que esperam por documentos para as pensões

Edite Navalhas ficou viúva há quase dois anos. Tem dois filhos, um deles menor e deficiente. É difícil distinguir o que indigna mais: a inexplicável demora no envio dos documentos ou o tipo de respostas que lhe foram dando. "Aqui a atribuição da pensão foi rápida. O meu marido fez o serviço militar e descontou lá durante seis anos. Fui à Loja do Cidadão de Cantanhede, entreguei todos os papéis que me pediram e não tive resposta. Voltei à Loja do Cidadão e perguntei como podem viver as pessoas com situações destas. Responderam-me: fazendo empréstimos. E ouvi um outro conselho: espere sentada".

Pedro António não tinha trabalho em Portugal e, "como sugeriu o primeiro-ministro da altura", deixou o país e veio para o Luxemburgo. Não tinha pedido abonos para as duas filhas, mas depois pediu. Agora, "há cinco anos e meio" que não os recebe. Tratou do formulário necessário, "o E411", algo que "tem de ser feito de seis em seis meses", enviou para o Areeiro onde "demoram dois ou três meses só para marcarem uma reunião e, da primeira vez, a senhora que recebeu os papéis desatou a chorar porque a tinham colocado num sítio sem saber o que fazia". Feitas as contas por alto, "o valor aproximado em causa é de 38 mil euros".

Entretanto, o desespero torna-se mau conselheiro e, na procura da solução ideal, por vezes o caminho seguido acaba num beco. "Disseram-me para cancelar os abonos lá que poderia ser mais rápida a solução, mas foi pior: agora partem do princípio que sou rico e, além de as minhas filhas não receberem, ainda tenho de pagar tudo".

Tudo é surreal, absurdo, inqualificável. Quanto mais se pedem soluções, menos se encontra aquilo que tanto se procura. Maria Cantante é natural de Montemor, perto de Coimbra. "Tenho descontos desde 1978 e o primeiro pedido enviado à Caixa Nacional de Pensões foi enviado a 12 de maio de 2016, mas a resposta veio em branco. A 6 de junho desse ano pedi o E205", revelou.



E foi enumerando insistências da Caixa Nacional Seguro de Pensão luxemburguesa (CNAP, na sigla francesa): uma, duas, três, cinco, sete, dez, 12. Respostas? Zero. Deslocou-se a Montemor onde a informaram que teria "oito ou nove anos de descontos", mas nada aconteceu depois disso.



Rita Moreira soma 12 ofícios enviados do Grão-Ducado para Portugal com o mesmo resultado final: zero. Natural de Castelo Branco, em agosto de 2017 foi ao Centro Nacional de Pensões e disseram-lhe que "estava nos arquivos". Enviou uma carta registada com cópias "de tudo e mais alguma coisa", fez diversos contactos e do outro lado encontrou uma fórmula gasta: "Não recebemos cá nada". Continua à espera sem saber o que será ainda preciso fazer para que, por fim, obtenha a resposta merecida.

Segundo os cálculos feitos pela Associação Raras, em média as questões relacionadas com pensões por invalidez "demoram 1.118 dias a ter solução", enquanto as pensões antecipadas se situam nos 611 e as de velhice chegam aos 523 dias. Se não houver necessidade de pedir documentação sobre carreiras contributivas em Portugal, a situação fica resolvida no Grão-Ducado num prazo de dois meses.



Até a dupla tributação acontece



Entre as histórias contadas na reunião de domingo há referências que englobam diferentes setores, de pequenos empresários a trabalhadores da construção civil, passando por operários industriais ou empregadas domésticas. Muitas vezes o que está em causa é o E205, o documento utilizado a nível europeu para atestar a carreira contributiva dos trabalhadores migrantes.



Pessoas com vidas inteiras de trabalho e correspondentes carreiras contributivas que são vítimas, como refere Isabel Ferreira, presidente da Associação Raras, "de os dados só estarem informatizados em Portugal a partir de 1985". Desse ano para trás há um denso nevoeiro onde se perdem as informações, facto agravado porque "não existe comunicação entre a Segurança Social e o Centro Nacional de Pensões".

Joaquim Loureiro apresentou o pedido de documentos há três anos e a CNAP enviou dez lembretes. "Vou fazer 63 anos, comecei a descontar em 1972, mas nem sequer me dão uma resposta", afirmou. Por ser de Braga chegou a "ir lá em agosto de 2017", reclamou junto da Segurança Social em outubro do ano passado e... nada. "Tenho de trabalhar até aos 65 anos? Com todo o gosto, mas preciso de uma resposta. Se não tenho amigos influentes, isso significa que não vou para a reforma? Não pode ser! Lutamos por nós, mas também pelos nossos filhos e pelos nossos netos", acentuou.

José Moreira, de Valongo, vai fazer 58 anos em agosto e, no Luxemburgo, tem direito a pensão antecipada aos 57, mas precisa dos dados de Portugal. "Os anos de 1983 para trás não aparecem e estou à espera há oito meses. Se calhar devia ter feito o pedido quando nasci", brincou, em tom amargurado.

Ana Soares tem 56 anos, um filho com 26 e começou a trabalhar em 1975. Por entre as diferentes situações que foi vivendo, viu-se confrontada com inúmeros problemas e, apesar de ter pedido os seus dados "em 2016 e em abril de 2018", está na iminência de ficar "seis meses sem nada receber", porque pode perder o direito ao subsídio de desemprego caso não lhe enviem a documentação.

Nelson Simões está à espera há dois anos. Enquanto a mulher, que não depende de quaisquer dados vindos de Portugal, tem a sua situação já resolvida, o seu caso teima em ficar sem resposta. Também Fernanda Marques espera há dois anos e, sendo de Braga, nem o facto de ter ido à sua cidade e a Lisboa resolveu o caso. "Disse-lhes que aquilo é o Terceiro Mundo e riram-se".



Para que o cenário fique ainda mais completo, João Verdades revelou um caso de alguém que não pôde estar na reunião, mas resumiu por email o que lhe acontecera: "Reformada desde 2011 e sem residência em Portugal, a senhora em causa enviou sempre o formulário 21RFI como devia. Em janeiro do ano passado, a Caixa Nacional de Pensões portuguesa começou a fazer-lhe retenções na fonte – à pensão de 700 euros eram descontados 120 por mês."



"Questionou qual era a base jurídica de uma decisão dessas, uma vez que existe um tratado acerca de dupla tributação entre os dois países. Recebeu a indicação de que haveria uma mudança de opinião em relação a um artigo desse tratado. Ora, esta é uma nova forma de tributar. Será que querem desistir do acordo sobre a dupla tributação?", interrogou-se o conselheiro.

Os exemplos aqui apresentados mostram, uma vez mais, como há histórias de angústia e desespero que afetam inúmeros imigrantes portugueses no Luxemburgo por causa da incapacidade de Portugal em responder. "Há pessoas lá que trabalharam aqui e também enfrentam estes problemas e isso envergonha qualquer um", reconhece João Verdades. Sobram lesados e não faltou quem lembrasse que, "enquanto para salvar bancos há sempre dinheiro, a ajuda aos cidadãos vai ficando para trás". As soluções são urgentes, mas tardam. E isso é cada vez mais intolerável para quem vive em desespero todos os dias.