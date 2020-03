Depois de dois médicos a terem recusado conseguiu ser atendida nas urgências de Esch sur Alzette.

A odisseia de uma portuguesa suspeita de Covid – 19 no sistema de saúde do Luxemburgo

Madalena QUEIRÓS

Quando Anabela Pereira, 46 anos, tossiu no escritório e disse que tinha tido febre no dia anterior, não poderia imaginar o pesadelo que ia viver durante as sete horas seguintes. “Agarre nas suas coisas e vá-se embora. Não pode estar aqui!”, foi a ordem que recebeu dos responsáveis da empresa Sotrat no Luxemburgo que estava a limpar ao serviço da ONET. O dono “tinha problemas de saúde” e não podia ter contacto com qualquer contaminado, foi a explicação que lhe deram.

Antes de sair das instalações disseram-lhe para ligar para a linha 8002 80 80 para saber se tinha coronavírus. A chorar, quando chegou ao carro ligou o número. Depois de esperar cerca de 15 minutos foi atendida. “Estava em pânico e não sabia o que fazer”, relata. Do outro lado da linha responderam-lhe que tinha que ligar para o seu médico de família. Como trabalha no Luxemburgo e vive em França decidiu ligar para seu médico de família em França. “Se trabalha no Luxemburgo tem que ligar para o seu médico de família no Luxemburgo”, foi a resposta que recebeu. Imediatamento ligou para o seu médico, Arturo Pimentel. A assistente passou-a ao médico. Arturo Pimentel “perguntou o que se passava”. Mas nem teve tempo de acabar de contar a sua história. O médico desligou-lhe o telefone na cara.

Ficou sem saber o que fazer. Decidiu telefonar à Caisse Nationale de Santé. Voltaram a dizer-lhe para contactar o seu médico de família. Depois de explicar o que tinha sucedido pediram-lhe para tentar contactar outro médico. Sentiu-se num beco sem saída. Decidiu ligar para as urgências do hospital de Esch Sur Alzette e um médico pediu-lhe para ir ao hospital. Finalmente, horas depois, fizeram a análise e Anabela Pereira não tinha Coronavírus mas o início de uma pneumonia. Agora vai ficar em casa até ao final da semana. Em conclusão da sua aventura confessa “o Luxemburgo não está preparado para lidar com o coronavírus”.