Quem são os novos imigrantes portugueses no país? São grandes os sonhos deste jovem casal de Fafe que se mudou para o Grão-Ducado e foi confrontado com "más atitudes" de alguns portugueses com os recém-chegados.

Os novos imigrantes no Luxemburgo

A nova vida de Patrícia e Miguel por amor às filhas

Para Patrícia e Miguel este é um regresso à vida no Luxemburgo. O casal Novais Machado, de Fafe, tem duas filhas, Matilde, de quatro anos, e Mafalda, de seis meses, já tinha antes tentado a sorte neste país.

Há dois anos, veio primeiro o marido, de 28 anos, para trabalhar na construção civil, e depois Patrícia, de 25 anos. Só que, nove meses depois de chegar, a portuguesa ficou sem trabalho, por causa "de uma grande injustiça e má conduta das próprias colegas portuguesas que começaram a falar mal de mim, sem nenhuma razão, e o chefe não me renovou o contrato". Uma situação que deixou Patrícia "deprimida" e desempregada, e levou a família a regressar para Portugal.



Em Fafe, onde viviam, Patrícia Novais, formada em design gráfico, possui uma loja de roupa infantil e de cerimónia. Mas não só. A jovem criou um negócio online, de sucesso, com a venda de artigos que ela própria faz, para casamentos, batizados ou lembranças especiais. "Eu fabrico muitos artigos, desde velas, cruzetas, t-shirts personalizadas, lembranças feitas à mão, tudo para casamentos, batizados ou presentes. Em Portugal, vendia sobretudo a emigrantes que me encomendavam artigos e lembranças para trazer para aqui ou outros países em redor, dizendo que por aqui não havia nada do género".

Entretanto, após o nascimento da segunda filha, o casal decidiu voltar para o Luxemburgo. "Aqui temos uma melhor qualidade de vida, melhores salários e melhores condições para criarmos os nossos filhos", argumenta Patrícia Novais. E acrescenta: "Desta vez viemos para ficar".



"Somos um casal novo e com muito para dar", vinca a jovem mãe. António Pires

Desilusão com portugueses

Miguel chegou em julho passado, já com um contrato de trabalho na mesma empresa de construção civil onde tinha estado. Logo depois, nas férias em agosto, foi buscar a mulher e as filhas a Portugal.



A verdade é que há portugueses que não só não nos ajudam como até dificultam a nossa integração Patrícia Novais

"Desta vez, venho mais madura, já conheço o país e, sobretudo, estou preparada para lidar com possíveis más atitudes de portugueses", realça Patrícia, erguendo a cabeça, numa pose de confiança. "Nós os portugueses, somos conhecidos como um povo acolhedor e unido, mas da primeira vez que aqui cheguei descobri, com tristeza, que, afinal, nem todos os portugueses daqui são acolhedores. Como recém-chegada a um novo país, presumi que iria receber ajuda dos compatriotas, também eles já tinha passado pela mesma situação à chegada a um país desconhecido. A verdade é que há portugueses que não só não nos ajudam como até dificultam a nossa integração", conta a jovem, realçando que, por vezes, os recém-chegados de Portugal "recebem mais apoio dos luxemburgueses, franceses ou de outras nacionalidades, do que dos próprios compatriotas".

E, desgostosa, continua: "Em relação a quem acaba de chegar, há certos portugueses que parecem ter medo que nós, os mais novos, lhes possamos roubar o trabalho. É totalmente errado, até porque aqui há trabalho para todos!"

Neste regresso, o casal optou por voltar a viver em Mont Saint-Martin, na fronteira francesa, onde viveu anteriormente, porque as rendas são mais baratas do que no Luxemburgo, embora já tenham aumentado nos últimos dois anos. Mesmo assim, são mais acessíveis do que no Grão-Ducado, onde é impossível, sobretudo para quem tem filhos e precisa de uma casa maior. A rir, Patrícia solta: "Somos os tais fronteiriços". Por isso, a filha mais velha, Matilde, que se revelou muito tímida para as fotografias, frequenta o infantário perto de casa, em França, enquanto a pequenina Mafalda está numa creche em Rodange.

Patrícia com a bebé Mafalda de seis meses. António Pires

À procura de trabalho

Mal chegou, esta portuguesa teve nova desilusão profissional. "Tinham-me prometido um trabalho nas limpezas num hotel, para fazer dupla com uma colega. Só que ficou grávida, e a empresa acabou por não a contratar. "Não faz sentido nenhum. Só que, desta vez, não me deixei ir abaixo e continuo à procura de trabalho", diz sorrindo Patrícia, já em casa, no final de uma manhã solarenga, depois de ter ido levar as duas filhas às escolas.

Esta jovem mãe mostra ser uma mulher muito ativa e empreendedora. Ao mesmo tempo que procura trabalho, Patrícia está a alargar o seu negócio online, "Estampa Sorrisos", ao público do Luxemburgo e países em redor.

"Como estou cá, vou trabalhar este mercado. Lancei a página muito recentemente e já tenho encomendas, além de que estou sempre a receber mensagens positivas sobre as minhas criações", diz Patrícia com orgulho. Apesar das suas qualificações continua à procura de um trabalho nas limpezas, para já. "Para termos mais estabilidade", vinca.

Momento de ternura entre Miguel e a pequena Matilde. António Pires

"Somos um casal novo e com muito para dar. Eu própria tenho um projeto que sonho desenvolver aqui, ainda é segredo, mas estou a começar a trabalhar nele", sussurra Patrícia, sublinhando que a família se sente muito bem no Luxemburgo. Até porque não estão sozinhos, pois ambos têm familiares neste país, tios e primos de quem são muito próximos. Na semana em que Matilde celebrou o seu quarto aniversário teve a surpresa de ter os avós com ela. Viajaram propositadamente de Portugal para os anos da neta.

"O Luxemburgo é um pais muito bonito, pequeno e acolhedor, e acima de tudo dá-nos estabilidade e compreende as situações do nosso dia-a-dia, da família e do trabalho. Também nesta sociedade não se faz distinção se és rico ou pobre, qual é a tua nacionalidade, somos todos iguais o que eu prezo muito e acho muito bonito", vinca Patrícia, declarando que é assim que educa as suas filhas.

“No Luxemburgo e em França, onde vivemos, existem muitos apoios para as crianças, são países que valorizam muito o futuro dos nossos filhos, mais do que em Portugal Patrícia Novais

Foi por Matilde e Mafalda que os pais voltaram a emigrar. "No Luxemburgo e em França, onde vivemos, existem muitos apoios para as crianças, são países que valorizam muito o futuro dos nossos filhos, mais do que em Portugal". A jovem mãe admite mesmo que, se não tivessem as filhas, o casal teria continuado em Portugal.

A pequena Matilde revelou-se muito tímida para as fotografias. António Pires

"Exceto a minha questão do emprego, está tudo a correr bem. Sou positiva e acredito que irei encontrar um trabalho compatível com os horários escolares das minhas filhas. As meninas estão a adaptar-se muito bem, e a mais velha já chega a casa a dizer palavras em francês, é uma menina inteligente. Gosto que elas frequentem escolas com alunos das mais variadas nacionalidades e onde não existe preconceito. A educação aqui proporciona-lhes um futuro melhor. Queremos criar cá as nossas filhas e, por isso, vamos ficar no Luxemburgo por uns bons anos".

Basta estarmos atentos e saber onde fazer as compras que aqui encontramos artigos e alimentos mais baratos do que em Portugal. Patrícia Novais

Apesar do nível de vida elevado, e tal como Diogo Cabral, Patrícia conta que consegue encher a despensa "com menos dinheiro do que em Portugal": "Ao contrário do que se pensa, quer no Luxemburgo quer em França, basta estarmos atentos e saber onde fazer as compras, que encontramos artigos e alimentos mais baratos do que em Portugal, como o café, a fruta, massas e coisas de higiene".

A viagem a Portugal desta família está marcada para a quadra natalícia, para que seja passada na terra natal, com os familiares mais chegados mas, sobretudo, para que possam estar com o avô de Patrícia que está doente.

