A nova faixa da A3 não vai estar aberta para todos os veículos

O ministro François Bausch anunciou que a terceira via desta autoestrada será destinada apenas a determinados veículos.

As obras do alargamento da autoestrada A3, uma das mais movimentadas no Luxemburgo, ainda vão demorar alguns anos.

"Os trabalhos estão a avançar bem" na A3, disse o ministro da Mobilidade e das Obras Públicas, François Bausch, em declarações à RTL 5 Minutes. "Se não houver imprevistos, as três vias deverão estar abertas no início do ano de 2027", precisou.

Contudo, a nova faixa não irá ser aberta a todo o tráfego, sendo apenas "reservada para as viaturas de "'carsharing' e transportes públicos", anunciou o ministro à RTL 5 Minutes. Mesmo na partilha do automóvel, "será necessário estarem, pelo menos, três pessoas, na viatura, para poderem circular na terceira via. François Bausch adiantou ainda que irá ser implantado um "dispositivo de "controlo digital" para garantir que as regras do "carsharing" serão respeitadas.

O ministro está consciente que são necessários incentivos para haver adesão ao "carsharing", em que várias pessoas com destinos idênticos possam partilhar o mesmo automóvel, nas deslocações diárias entre casa e trabalho.

Luxemburgo. Obras na A3 ainda vão durar vários anos Só no troço entre o cruzamento de Gasperich e a área de Berchem os trabalhos de expansão da via vão decorrer até ao 3º trimestre de 2024, disse o ministro Francois Bausch.

"Ter uma plataforma digital [de carsharing] é uma bom, mas é preciso haver vantagens", diz o governante. Uma dos atrativos poderá passar pelo estacionamento gratuito para os condutores de "carsharing", avança.

