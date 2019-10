A noiva de Justin Biber usou três vestidos de noiva

Veja os três modelos escolhidos por Haley Bieber para o dia da cerimónia religiosa com o cantor. Um look para cada ocasião.

Haley Bierber quis de facto que o dia 30 de setembro fosse um dos dias mais belos da sua vida, o da cerimónia religiosa com Justin Bieber. Por isso, usou não um, nem dois, mas três vestidos de noiva.



O primeiro (nas fotos em baixo) para uma festa de receção aos 250 convidados, mais informal no luxuoso resort, o Montage Palmetto Bluff, em Bluffton, Carolina do Sul onde decorreu a cerimónia religiosa, com um decote a fazer lembrar um dos icónicos vestidos da princesa Diana.

Desta vez a cerimónia teve toda a pompa e circunstância como mandam os padrões das celebridades de Hollywood e do showbizz. O primeiro vestido.



O segundo, o mais deslumbrante, foi o que escolheu para casar-se sob a bênção da igreja com o cantor. Um vestido da autoria de Virgil Abloh, da Off White.

"O vestido dos meus sonhos", escreve Haley Bieber na legenda da fotos colocadas na sua conta de instagram. O vestido da autoria de Virgil Abloh, tem um pormenor muito original. No final do longo véu, está escrita a frase em inglês: “Até que a morte nos separe”. Haily Bieber, confessa ainda: "A última segunda-feira foi o dia mais especial da minha vida".









O terceiro vestido, muito mais simples, também de branco, a noiva de Justin Bieber foi vesti-lo para a festa que se seguiu à festa de casamento.

Esta segunda boda realizou-se um ano depois do casal ter dado o nó, numa cerimónia civil, em Nova Iorque. A notícia foi dada, na altura, pelo tio de Hailey, o ator Alec Baldwin, na passadeira vermelha dos prémios.

O cantor canadiano e a modelo conheceram-se em 2009, quando ele começava a conhecer o sucesso enquanto cantor pop. Em 2015 mantiveram um relacionamento que durou alguns anos. Bieber teve entretanto relacionamentos com a atriz Selena Gomez e a modelo Sofia Richie (filha do cantor Lionel Richie), mas em 2018 voltou a juntar-se a Hailey Baldwin e nesse mesmo ano os dois decidiram casar-se.