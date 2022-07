Ao longo de três anos esperei pacientemente pela noite de 22 para 23 de junho. E, na semana passada, finalmente pude vivê-la em cheio.

A fava

A noite em que somos todos luxemburgueses

Há três anos que andava à espera disto. Desde que cheguei ao Grão-Ducado fui avisado múltiplas vezes: “Tens de estar cá para a Festa Nacional.” E o facto é que sempre foi um alerta internacional – feito por luxemburgueses, sim, mas também portugueses e franceses, belgas e cabo-verdianos. Ao longo de três anos esperei pacientemente pela noite de 22 para 23 de junho. E, na semana passada, finalmente pude vivê-la em cheio.

Cheguei em julho de 2019, um mês depois da última celebração a sério. Nos dois anos seguintes, já se sabe, a pandemia estragou os planos à festa. Mas agora ia mesmo ser a sério. A expectativa era tanta que eu e os meus amigos começámos a combinar as coisas ainda maio corria ligeiro. Ao final da tarde faríamos um churrasco no nosso quintal, depois subiríamos ao centro para ver o fogo de artifício e dançar no embalo dos concertos. Até ao raiar do sol? Até ao raiar do sol.

Dias antes, tinha eu voado para Lisboa para o Santo António. É a noite mítica da capital portuguesa, em que uma cidade inteira desembarca nos arraiais para dançar música pimba, comer sardinhas demasiado caras e beber cerveja demasiado quente. Mas quem é que quer saber disso quando se monta uma festa que mostra que uma urbe pode ser a soma de muitas aldeias, e que todas elas são belas e orgulhosas? Alfama é linda, pois claro, mas também a Mouraria, a Bica e a Madragoa o são. E, por uma noite, somos todos bairristas e lisboetas ao mesmo tempo.

Como sou alfacinha, estive uma única vez no São João do Porto. E, na verdade, achei-o igualmente extraordinário. É a mesma declaração de amor a uma cidade – mas em vez de marchas a descer uma avenida, há balões a subir aos céus. E o facto é que gosto de me deixar enebriar nestas noites em que as multidões percorrem as ruas e se apertam em festa com o único objetivo de celebrar as ruas que percorrem todos os dias, os sítios onde vivem e constroem o futuro. No fundo é isso que acontece nos Santos Populares em Portugal. E no fundo é também isso que acontece na Festa Nacional do Luxemburgo.

Os nossos planos de subir ao centro para ver o fogo de artifício falharam redondamente. Atrasou-se a grelhada das salsichas e então já só tivemos tempo de galgar a colina que existe atrás da nossa casa. Mas ver tanta luz a partir de um miradouro florestal em Cents foi uma sensação arrebatadora. Éramos uma vintena de pessoas de todas as nacionalidades e guardámos um absoluto silêncio enquanto um Grão-Ducado inteiro se celebrava a si mesmo. No final batemos palmas, como estou certo que a multidão que estava perto da Ponte Adolphe aplaudiu o espetáculo.

No resto da noite cumprimos o plano. De festa em festa, até ao raiar do dia. Quando me fui deitar, fiquei ali uns minutos a avaliar se tinha valido a pena esperar três anos pela festa. E cheguei à conclusão que sim, que tinha cumprido as minhas expectativas e for a ainda mais. Bem posso ter um Santo António em Lisboa e um São João no Porto, mas a Festa Nacional serviu-me para perceber que somos os sítios que habitamos e que é justo celebrar tudo o que eles acrescentam à nossa vida. Na noite de quarta para quinta, fomos todos luxemburgueses.

