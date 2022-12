A neve que não chegou a cair

A única estância de esqui do Luxemburgo fica em Weiswampach, no extremo norte do país. Mas há cinco anos que ela não abre, porque simplesmente não há neve suficiente para marcar as pistas. Ainda que os dias estejam frios, as alterações climáticas estão a mudar as estações, os negócios e o turismo. Viagem ao país do inverno.

A única estância de esqui do Luxemburgo fica em Weiswampach, no extremo norte do país. Mas há cinco anos que ela não abre, porque simplesmente não há neve suficiente para marcar as pistas. Ainda que os dias estejam frios, as alterações climáticas estão a mudar as estações, os negócios e o turismo. Viagem ao país do inverno.

Joaquina Pereira, 57 anos, lembra-se bem dos dias em que a neve era mais alta do que ela. Chegou há duas décadas a Weiswampach, nas terras altas do Eislék – as Ardenas luxemburguesas. “Sou do Marco de Canavezes, perto do Porto. A minha terra no inverno também é fria, mas nunca fica branquinha como aqui. No meu primeiro inverno, não tinha experiência de conduzir no gelo e atolei o carro”, ri-se agora, enquanto puxa a trela do Boneco, um cão que está impaciente para ir explorar terreno.



Joaquina Pereira Foto: António Pires

Os termómetros marcam seis graus negativos e a mulher vai avançando a passo ligeiro pelo percurso pedestre que rodeia os lagos de Weiswampach. A superfície da água congelou e, como nevou esta manhã, há um manto branco sobre a barragem. “A água está assim, pois, mas já reparou que nos terrenos a neve não pega”, pergunta ela. “É assim de há uns anos para cá, cada vez cai menos. Quando cheguei, num dia assim de inverno, isto estaria cheio de crianças a descer a colina de trenó e a fazer bonecos de neve. Só que agora ela já não cai.” Joaquina encolhe os ombros – e afasta-se com o cão.

Weiswampach é a capital luxemburguesa da neve. Apesar dos flocos caírem de norte a sul do país, aqui eles são mais intensos do que em qualquer outra parte do território nacional. Estamos afinal na região de maior altitude do Grão-Ducado – o ponto mais elevado, a colina do Kneiff, está 560,05 metros acima do nível médio das águas do mar e não dista mais de quatro quilómetros da sede do município. “Cresci aqui toda a minha vida”, diz Henri Rinnen, o burgomestre da terra. “Há cinquenta anos começámos a assistir a um fenómeno turístico por causa da nossa geografia. Vinha gente da Holanda e da Flandres visitar-nos, sobretudo no inverno. Vinham normalmente por causa da neve. Agora, pronto, já não vêm assim tanto”, admite.

Henri Rinnen, o burgomestre da terra. Foto: António Pires

No último quarto do século XX, diz o autarca, o nome da terra começou a ser badalado em todo o Benelux. “Houve um movimento turístico a partir dos Países Baixos e as gentes das terras planas começaram a procurar paisagens mais montanhosas, mais acentuadas. Weiswampach oferecia isso e num instante tornou-se conhecida como estância de inverno. Construiu-se um parque de campismo para acolher essa gente toda, depois foram abrindo hotéis e restaurantes. Estes terrenos sempre foram de agricultura e pasto, mas numa década ou duas as coisas mudaram. O turismo tornou-se no fator essencial de desenvolvimento da nossa região”, diz Rinnen.

Era no inverno que chegavam as multidões aos magotes. Nos declives atrás da igreja, conta ele, fazia-se fila para descer a colina de trenó. “Nas férias de natal, e depois no período do Carnaval, vinham famílias inteiras para aqui passar as folgas. Muita gente não sabe disto, mas estamos mais perto do aeroporto de Liège, na Bélgica, do que do Findel. Então tínhamos dois mundos a desaguar na nossa terra. Nas férias vinha gente do norte e aos fins de semana vinha o povo da capital, ou da Terre Rouge do sul.”

Ao longo dos anos oitenta e noventa do século passado, a pequeníssima Weiswampach tornou-se por isso num ponto inesperadamente cosmopolita do Eislék. Perguntem às famílias tradicionais luxemburguesas, sobretudo as que têm raízes a norte, onde estão as suas memórias mais felizes dos dias nevados e mais cedo ou mais tarde há de vir este lugar à conversa. Era aqui que o país – e uma boa parte do Benelux – se vinha divertir depois das tempestades de inverno. Só que, agora, a folia acabou.

O sonho de uma estância

Há dez anos, a autarquia decidiu que era tempo de organizar a chegada de tanta visita de fora. “Comprámos uma máquina de alisamento da neve para traçar as pistas. Percebemos que podíamos ter percursos para trenós e esqui de fundo, entre três e cinco quilómetros. Está bem que não éramos os Alpes, mas apresentávamos uma belíssima alternativa no nosso país e na nossa região”, diz o presidente da câmara. Hoje, quando se atravessa Weiswampach de carro, é impossível não notar as placas que apontam o caminho para a estância de esqui.

Só que há isto: a placa que diz “Ski de Fond” e convida a virar à esquerda na estrada nacional 7 vai dar a um beco sem saída, encerrando a marcha num parque de estacionamento onde nenhuma estrutura acolhe hoje os que querem atirar-se colina abaixo. No site do município estão marcadas as regras e os preços para quem quiser descer as pistas – fazer o percurso custa entre três e sete euros, não mais. Mas faz-se um aviso na página de internet: liguem primeiro para saber se há neve.

Então a estância funcionou tímida, sim, mas apenas até 2017. E a grande máquina que abria pistas para fazer da aldeia um marco incontornável do inverno luxemburguês permanece imóvel há cinco anos.

“É tão simples quanto isto”, explica Henri Rissen: “Não há neve.” Diz que têm toda a infraestrutura preparada, toda a logística afinada, tudo a postos para fazer Weiswampach merecer o título de capital da invernada luxemburguesa. Mas, como diz Joaquina Pereira, a mulher que passeava o cão ainda há pouco nos lagos da aldeia, o tempo mudou. “Temos inundações no verão, calor em outubro e novembro, dias frios mas neve nenhuma. Um estudo deste ano da Agência Internacional da Energia garante que a temperatura no Luxemburgo subiu em média 1ºC nos últimos 30 anos. A expetativa é que suba 3,1ºC até ao final deste século.

Foto: António Pires

“Temos de olhar para as coisas de frente e perceber que, mesmo que o clima tenha comportamentos cíclicos, a neve não vai voltar assim tão rapidamente a Weiswampach. Pelo menos não de uma forma suficientemente sólida que nos permita basear a nossa economia e o nosso turismo nisso”, diz o burgomestre Rissen. “E é isso que agora estamos a fazer: a pensar nas alternativas. Não podemos esconder as evidências. Este modelo caducou.”

A arte da adaptação

Quem sai de Weiswampach e segue caminho em direção à Bélgica encontra à esquerda na estrada um dos maiores centros comerciais que existem em todo o Luxemburgo. O centro Massen ocupa 40 mil metros quadrados de terreno em Wemperhardt e, no ano passado, foi visitado por cinco milhões de clientes. Metade são luxemburgueses, 45 por cento são belgas, 3,4 por cento são alemães e 1,6 por cento são holandeses. Tem um enorme supermercado, 60 lojas, um hotel de quatro estrelas com 50 quartos, várias bombas de gasolina e 13 restaurantes – um dos quais é recomendado pelo guia Gault&Millau.

O homem que imaginou tudo isto chama-se Arsène Laplume e foi várias vezes nomeado para o prémio de melhor empreendedor do Grão-Ducado. “O meu antigo sogro abriu aqui uma bomba de gasolina em 1973, ou seja, há cinquenta anos”, conta ele agora no seu gabinete no primeiro piso das instalações. Uma sala simples, decorada com fotografias aéreas de como o espaço foi evoluindo através dos anos. “Depois eu peguei nisto em 1979 e vi como as coisas podiam realmente mudar.”

Arsène Laplume Foto: António Pires





Já há meio século o Luxemburgo oferecia gasolina mais barata do que os países vizinhos, mas Laplume começou a perceber um fenómeno: “Vinha muita gente aqui comprar bebida e tabaco, porque os impostos são mais baixos, então decidi abrir uma loja anexa à estação”, conta. Foi em 1979, e nessa altura era sobretudo a gente da fronteira que vinha. Mas, nos anos seguintes assistiu à escalada do turismo – e a toda aquela gente que vinha das terras planas ver a neve nas montanhas. “Nos anos oitenta apostámos na restauração, e foi logo um sucesso. Depois pensei que era preciso criar um sítio para as pessoas poderem dormir. Se eu vou a uma terra perdida no meio do nada, decido ver o que se passa à volta mas depois tenho de conduzir e não posso ficar, nunca vou achar que esse lugar é especial.”

Os dias de inverno trouxeram-lhe os primeiros turistas, sim, mas Laplume sabe bem que os tempos não são de dependência – e muito menos da neve. “Estamos a tentar oferecer centros de congresso, espaços de reunião, alternativos que tragam as pessoas virem aqui e gostarem disto”, explica. É filho do Eislék, nasceu na aldeia de Asselborn e, ainda que a vida lhe tenha dado oportunidade de conhecer meio mundo, ele quer mostrar ao resto do planeta as pequenas maravilhas do seu chão.

Henri Rinnen, o autarca, admira-o e entende-o. “Vem menos gente no inverno, certo, então agora estamos a apostar no verão.” Fala dos lagos que se enchem de banhistas nos dias estivais, no projeto para montar uma empresa de jetski naquelas águas, de um novo hotel que abriu portas nos últimos meses – e que vai preferir os encontros de empresas e as conferências ao turismo de inverno.

Mas talvez não haja melhor lugar para perceber tudo o que está a mudar em Weiswampach do que no café Fonk, uma instituição pasteleira com seis casas no sul da Bélgica e três no norte do Luxemburgo. “A neve enchia-nos a casa no inverno, agora temos excursões de reformados no mesmo período”, diz Fabienne Wiesemes-Louvet, o rosto da padaria. “Já não temos famílias aqui, já não temos jovens a vir para o esqui. Mas, assim que chegam os primeiros raios de sol na primavera, vem tudo para aqui fazer percursos pedestres. Então, olha, podemos ter perdido a neve – mas ainda temos a natureza. E adaptamo-nos”, ri-se. “Nem que tenhamos de ter coisas vegetarianas para lhes servir.”

