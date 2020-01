É o rosto feminino do departamento de fotografia do grupo Saint-Paul. Uma vez, subiu a uma ponte suspensa onde nenhum dos rapazes queria ir para fazer imagens – e mostrar que tinha garra. Esta é Anouk Antony, que desde o dia em que entrou no mundo dos jornais percebeu que tinha de provar diariamente o seu valor.

A mulher no meio dos fotógrafos

Sibila LIND

Anouk sonhava em ser secretária. Ter um chefe e depois casar com ele. “Como todas as raparigas”, ri. Mas a vida deu outras voltas e acabou por se tornar fotojornalista do Luxemburger Wort, em 1992. No início, foi olhada com desconfiança. Os colegas comentavam entre si que tinha sido por influência do pai, na altura o diretor dos recursos humanos da empresa. “As pessoas esperavam que eu errasse. Por isso só tive uma solução: dar sempre o meu melhor”.

Quando entrou para um grande jornal como o Wort, o sentimento foi sobretudo de medo. “Tinha acabado de tirar a carta de condução, a câmara fotográfica era nova, e estava no meio de pessoas que não conhecia”, explica. Sempre que havia um acidente e lhe pediam para ir registar o episódio, sentia pânico. Mas, ao fim de um ano a fotografar vários acidentes, o medo já não existia. Parava o carro na berma da autoestrada, na direção contrária ao acidente, e atravessava a correr a estrada para o outro lado. Os polícias já eram caras conhecidas. “Anouk, não faças mais isso! É perigoso!”, diziam-lhe. Agora, com 48 anos, Anouk sente falta desse tempo.

Foto: Nuno Ramos de Almeida

Recorda um dos episódios embaraçosos no trabalho. Uma vez, foi fotografar o ator belga Jean-Claude Van Damme, que nos filmes surgia sempre como um homem grande e forte. Quando chegou ao local combinado, não o encontrou. “Que chatice, ele não está aqui!”, reclamou em voz alta. “Sou eu!”, disse-lhe um homem pequeno e magro que estava o seu lado.

A fotografia mais arriscada que fez foi numa ponte, em Trier, na Alemanha. Tinha sido renovada e em baixo havia um estaleiro de obras suspenso de onde fez as fotografias. “Os homens não quiseram ir, e eu, mesmo tendo vertigens, não quis dar parte fraca, para não ser menosprezada por ser mulher”.

As pessoas esperavam que eu errasse. Por isso só tive uma solução: dar sempre o meu melhor.

Há cerca de seis anos que Anouk é a única mulher na equipa de fotógrafos do jornal. Gostava de ter um reforço feminino. “Há temas específicos que deviam ser fotografados por mulheres. Como por exemplo, fotografar uma viúva, mulheres grávidas, um parto… As mulheres são mais sensíveis a esses temas e as próprias pessoas se sentem mais à vontade.”, explica.

É por isso que os seus votos para 2020 passam por ter mais uma mulher no departamento de fotografia. É que Anouk esta há mais de duas décadas na empresa – há dias em que se pergunta se não há mais do que isto, outros em que confirma o orgulho de trabalhar aqui. Mas o que ela precisa mesmo é de um apoio feminino. Para não ter de levantar tantas vezes a voz nas reuniões com os rapazes.