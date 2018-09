O Luxemburgo passou os últimos quatro anos a refletir sobre o “nation branding”, um exercício de introspeção que custou dois milhões de euros.

A montanha pariu um emoji

Em "O Homem Sem Qualidades", de Robert Musil, as personagens passam vários tomos a discutir a “Grande Ação Patriótica”, uma iniciativa para festejar o jubileu do imperador e dourar a imagem da Cacânia, nome fictício do império austro-húngaro. Nesta espécie de “nation branding” antes do tempo, as principais figuras da elite vienense (ou melhor, cacanense) reúnem-se em intermináveis encontros de onde há-de sair a “Grande Ideia” que há-de converter a Cacânia na inveja da vizinha Alemanha e do mundo em geral. O romance é uma sátira à vacuidade do projeto, dos desígnios nacionalistas à decadência de uma sociedade que passa o tempo a discutir o sexo dos anjos, enquanto no horizonte se aproxima a Primeira Guerra Mundial.

Num exercício de espremer meninges comparável à Grande Ação Patriótica, o Luxemburgo passou os últimos quatro anos a refletir sobre o “nation branding”, uma introspeção que custou dois milhões de euros. A ideia era criar uma marca para que o país deixasse de ser associado aos paraísos fiscais.



O marketing é, como se sabe, uma epidemia universal, e o Grão-Ducado está longe de ser o único a ter soçobrado à tentação de pôr a imagem à frente da substância. Tal como na Cacânia, a busca da “Grande Ideia” para distinguir o pequeno Grão-Ducado no concerto das nações também originou reuniões e “focus groups” intermináveis, além de páginas e páginas de reflexões.



Uma das primeiras conclusões veio em 2015: num relatório preliminar para fazer o ponto dos trabalhos, apontava-se um resumo do que poderia vir a ser a marca do país, em três palavrinhas apenas: "Plus loin ensemble" (“Mais longe juntos”). Quis a sorte que esta apresentação tivesse acontecido imediatamente após o chumbo esmagador ao direito de voto dos estrangeiros no referendo de má memória. “Plus loin ensemble” era pois uma mensagem, não só sem nenhum apoio na realidade - mas isso nunca foi um problema para os marqueteiros -, como uma piada grotesca num país que tinha acabado de gritar “não” a um futuro "juntos" em igualdade de direitos.



Hèlas, os trabalhos não tinham ainda terminado, como sublinhava então o comunicado, fazendo recordar o interminável sondar de almas do “Homem sem qualidades". "Esta frase ['Plus loin ensemble'] é apenas um condensado da mensagem, e não deve de forma nenhuma ser considerado como um slogan […]. Encarregado de dotar o país de uma verdadeira marca, o comité de coordenação interministerial e interinstitucional 'Nation Branding' prosseguirá os seus trabalhos, comunicando os valores de referência a todos os agentes a quem dizem respeito, e elaborará as mensagens-chave que devem ser declinadas em cada um dos setores".

Musil não teria inventado melhor. Na Cacânia, no primeiro encontro para discutir a Grande Ação Patriótica, num salão chique da sociedade cacanense, a primeira reação foi de silêncio; no Grão-Ducado, uma enxurrada de palavras esconde o vazio da iniciativa. Na Cacânia, um Professor propôs regressar aos valores de antanho, defendendo que o passado era o único sentido da História. “Se olharmos em frente, disse, o que vemos? Uma parede opaca! Se olharmos para a esquerda e para a direita: um excesso de acontecimentos importantes, sem orientação visível. […] Mas, se olharmos para trás, tudo tem, como por intervenção miraculosa, uma ordem e um objetivo”. No Luxemburgo, em vez de refletir num futuro que una o país e faça progredir a sociedade, também se prefere um passado mitológico em que todos falavam luxemburguês e comiam lentilhas. Na Cacânia, a Grande Ação Patriótica acabou sem uma Grande Ideia; no Grão-Ducado, a Grande Ideia é o slogan tipicamente luxemburguês “Let's make it happen!” (uma espécie de “Yes, We Can” com menos potência). Mas não se pense que esse foi o único resultado dos dois milhões gastos pelo Governo. Ontem, o Executivo apresentou uma nova leva de 20 emojis, aqueles bonecos usados nas redes sociais. Entre as imagens que as altas patentes que ruminaram nestas coisas consideram representativas do Luxemburgo estão o elétrico, a cascata "Schiessentümpel", o paté Riesling e o "Maus Ketti" (uma história infantil luxemburguesa em que a heroína é uma ratazana). O 'Nation Branding' pariu realmente um rato.