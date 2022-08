Ainda vai a tempo de visitar a 20.ª edição do evento, que acontece no Castelo de Vianden.

A maior feira medieval do Luxemburgo decorre até domingo

O Mittelalterfest, o popular festival medieval do Grão-Ducado, que é também o maior do país e da Grande Região, regressou a 30 de julho após dois anos de interrupção e, até domingo, promete fazer as delícias de miúdos e graúdos.

É no entorno do castelo de Vianden que mais de 100 participantes transportam os visitantes para outra época por meio de recriações de acampamentos de cavaleiros, espetáculos de fogo, música e malabarismo, encenações de batalhas, demonstrações com aves de rapina e um mercado medieval.

O evento acontece diariamente, das 10h às 19h, sendo que a última admissão acontece às 18h. Os bilhetes custam entre 3 euros (crianças 6-12 anos) e 11 euros (adultos). Os estudantes (13-25 anos) pagam 7 euros.

Também há tarifas para famílias de dois adultos e duas crianças (25 euros) e para grupos com o mínimo de 15 pessoas (9 euros).

Há um serviço gratuito de autocarro para chegar ao recinto entre as 12h e as 19h.

