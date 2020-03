A mãe que deixou o filho para trás para poder ficar com ele

Depois da Revolução Cultural, os estudantes chineses tiveram de abandonar as cidades para trabalhar no campo. Li Min até admitia abdicar do sonho de ser médica, o que não suportava era não poder ver o filho crescer. Um dia, fugiu para o Luxemburgo. Sozinha. Chegaria o tempo de mandar chamar o rapaz.

Desde pequena que queria salvar vidas. Nunca teve grande apetência pela medicina tradicional, mas a curiosidade por perceber como funcionava o corpo humano era autenticidade de infância. “Tinha muito boas notas na escola e o meu projeto era seguir para a Universidade. Mas a Nova China de Mao Tze Tung deu-me a volta aos planos”, conta agora Li Min Zou, 67 anos, na sua casa em Leudelange. “O governo acreditava que os estudantes deveriam mudar-se para o campo, aprender com as populações locais e contribuir para o esforço de alimentar o país. Então não tive outro remédio senão partir.”

Tinha 16 anos. Dão-lhe guia de marcha para um posto no extremo norte do país, junto à fronteira com a Sibéria e a Mongólia. “Eu tinha passado toda a minha vida em Shangai e nunca tinha posto sequer um pé no campo. Aquele lugar para onde me queriam mandar era o mais distante que havia, por isso a minha família foi pedir às autoridades que me pusessem um pouco mais perto de casa. Eram funcionários da comuna e por isso consegui ficar em An Hui. Não era perto, mas sempre dava para ir a casa visitar a família no Ano Novo.”

Tinha tantas saudades [do meu filho], tantas. Mas eu sabia que estava a construir as condições para o poder trazer.

Em março de 1970, ela e mais três colegas são deixadas num campo no meio de nenhures. “Tínhamos apenas uma barraca com o teto em palha e o chão de terra batida. Casa de banho não havia, para termos água tínhamos de andar seis quilómetros até ao poço e a comida era racionada. Cada um tinha apenas direito a uma tigela de arroz por dia.” No inverno havia pouco o que fazer, mas no verão trabalhavam das cinco da manhã às dez da noite. Plantavam chá e arroz.

“Setembro era o mês mais feliz das nossas vidas, porque havia batatas doces. Tudo o resto era fome”, conta Li Min. Uma vez as raparigas deram com uma cabra morta e a fome foi tanta que decidiram cozinhá-la. “Comecei a inchar, fiquei com mais de 40 graus de febre e o enfermeiro mais próximo vivia a 8 quilómetros. Tive de caminhar até lá naquelas condições, devo ter demorado umas boas três horas a fazer o percurso”, e a voz embarga-se com a memória daquele dia. Ao fim de quatro anos, não aguentava mais. Sabia que uma companhia de aço numa cidade vizinha andava a recrutar estudantes e pediu para ir às captações.

Li Min segura uma das cassetes que na altura enviou ao filho, que estava na China. Era a única forma de ele ouvir a sua voz Foto: Sibila Lind

Na entrevista falou do seu sonho de ser médica e disseram-lhe que precisavam de uma enfermeira. Em 1974 mudou-se para Ma An Shan, primeiro teve um ano de formação em socorrismo, depois começou a trabalhar no consultório. “Pela primeira vez em anos, fiquei feliz com a minha vida. E depois as coisas correram tão bem que os capatazes da fábrica acabaram por recomendar que eu fosse estudar medicina para a universidade. Então eu fui, durante três anos voltei aos estudos e foi um tempo maravilhoso.” Em 1980 começou a trabalhar no hospital de Ma An Shar, casou-se com um engenheiro da fábrica de aço e o sonho parecia avançar.

Os primeiros tempos foram duros, o Chong tinha nove anos e teve de se adaptar a um país novo e a uma mãe que não conhecia.

Em 1985 nasceria Chong. Com turnos atrás de turnos o casal fazia das tripas coração para cuidar do rapaz, mas em 1987 tudo mudaria. “A pressão era muita e divorciámo-nos. Eu fiquei sozinha com o Chong, mas era impossível tomar conta dele sem apoio.” Pediu que a transferissem para Shangai, ao menos ali teria o apoio da família. Mas recusaram. “Responderam-me simplesmente que o meu papel na construção da China estava em Ma An Shan.” No final desse ano foi entregar o rapaz à mãe e pediu-lhe que cuidasse dele. Mas voltar para o hospital e uma vida longe da descedência – sem perspetiva de regresso – era dor que lhe corroía as entranhas.

“Uma amiga da família tinha partido anos antes para o Luxemburgo e abrira um restaurante. Ela disse-me que aqui se ganhava bom dinheiro e que precisavam de alguém para servir às mesas.” Era o seu escape. Se conseguisse construir uma vida fora da China, haveria de tornar viável ter o filho ao seu lado. No dia 28 de agosto de 1988, chegou a Findel. E o que viu não era nada menos do que um admirável mundo novo. “Havia secadores para as mãos e sabonete líquido nas casas de banho. Quer dizer, havia casas de banho em todos os restaurantes e em todas as casas. Tudo era bonito, até o edifício das finanças.”

Foto: Sibila Lind

Nos três primeiros anos não teve uma única folga. “Na China eram raros os telefones, por isso eu gravava cassetes com cartas faladas para a minha mãe e para o Chong.” Ainda as tem guardadas na cave, e quando as vai buscar as mãos tremem. “Era a única coisa que me ligava ao meu filho. Tinha tantas saudades dele, tantas. Mas eu sabia que estava a construir as condições para o poder trazer.” Ao fim de três anos a trabalhar no restaurante, Li Min conseguiu finalmente acertar todos os documentos e comprou imediatamente uma viagem para Shangai para visitar a descedência.

“Quando cheguei ele não me reconheceu, o Chong tinha agora seis anos e eu saíra quando ele tinha três. Foi muito duro, ele comportava-se um pouco como se eu o tivesse abandonado. Não podia perceber que eu fazia tudo isto por ele.” Voltou ao Luxemburgo, mais três anos a amealhar as condições de que precisava, e mais três anos em que as únicas conversas que trocava com Chong eram por cassete.

Em 1994, finalmente, conseguiu alugar um apartamento. Transferiu o dinheiro para a mãe, avó e neto embarcaram dias depois para o Grão-Ducado, onde construiríam o resto das suas vidas. “Os primeiros tempos foram duros, o Chong tinha nove anos e teve de se adaptar a um país novo e a uma mãe que não conhecia.” Mas as coisas foram correndo bem. Hoje, a mulher vive numa grande casa. Uma parte é ocupada por ela, outra parte por Chong, a mulher e os filhos. Desde que o rapaz chegou ao Luxemburgo, Li Min Zou e o filho nunca mais se separaram.

O que eu andei para aqui chegar Este número especial do Contacto tem dois motivos: assinalar o meio século de publicação do único jornal em língua portuguesa no Luxemburgo e marcar presença no encontro mais importante dos imigrantes no Luxemburgo: o Festival das Migrações, organizado pelo CLAE. Durante esta semana, vai ser publicada uma história por dia de sete imigrantes de vários pontos do globo que vieram parar ao Grão-Ducado. Aqui se lêem os passos de gente que trabalha para uma vida melhor. Nessas palavras podemos reconhecer as razões de existir do Contacto: informar para dar mais força aos imigrantes.

