A luta de Noah, o adolescente que sofre de uma doença rara

Rosa CLEMENTE A vida deste adolescente de 14 anos mudou completamente desde abril de 2018. Assim como ele, cerca de 30.000 pessoas sofrem de uma doença rara no Luxemburgo.

Com uma mão, Noah coloca uma máscara no rosto. Com a outra, retira um cartão de acesso à clínica pediátrica Kannerklinik. Os seus pais, Lilian e Marc, seguem-lhe os passos enquanto o adolescente entra nos corredores pintados de verde do subsolo do hospital infantil. Noah parece estar descontraído. Estas visitas hospitalares já fazem parte da sua rotina. "Ele precisa de fazer um exame ao sangue uma vez por semana. Nós entramos pela porta dos fundos para evitar a multidão, seria muito arriscado", conta Lilian.

Noah sofre de anemia aplástica: uma doença sanguínea rara que danifica gravemente o sistema imunológico. "As células-tronco normalmente presentes na medula óssea que contribuem para a formação constante de novas células sanguíneas, musculares, nervosas ou ósseas estão degradadas", explica a mãe.

Foto: Pierre Matgé

"Vi manchas vermelhas na minha perna"

Noah lembra-se do dia em que a sua vida mudou. Foi em abril do ano passado: "De repente, vi manchas vermelhas na minha perna. Elas pareciam pequenos hematomas. Perguntei à minha mãe se tinha sarampo". Após um primeiro exame ao sangue no médico da família, o passo seguinte foi a Kannerklinik. "O meu marido ligou-me a dizer que eles estavam no hospital e que havia algo de errado com os resultados". Os sete meses seguintes foram terríveis. Noah passou longas horas no hospital e foi submetido a vários tratamentos muito dolorosos.

Primeiro, os médicos acreditavam que se tratava de leucemia, mas Noah fez uma primeira punção da medula óssea que contradisse esse diagnóstico. Contudo, trouxe novos elementos, que levaram os médicos a acreditar que o adolescente sofria de uma anemia aplástica, uma lesão na medula óssea onde a produção de células sanguíneas (glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas) é fortemente diminuída.

Noah e os pais durante uma consulta médica Foto: Pierre Matgé

Única esperança: o transplante

Duas semanas depois, Noah foi transferido para Bruxelas e ficou isolado num quarto. Uma segunda punção confirmou o último diagnóstico dos médicos: anemia aplástica. Noah foi submetido a terapias que envolvem a administração de células de cavalo ou coelho ao paciente, e que normalmente funcionam bem, mas não teve sucesso. A sua única esperança era o transplante de células-tronco.

Lilian fez de tudo para salvar o filho: "Procurei centros especializados em toda a Europa, contactei-os um por um, até que uma clínica em Hamburgo disponibilizou uma cama para o meu filho e ele foi transferido para lá no início de julho de 2018".

Noah tem de fazer exames ao sangue uma vez por semana Foto: Pierre Matgé

No início, Noah teve que se submeter à terapia imunossupressora antes de fazer o transplante de células-tronco. "É como formatar o disco rígido de um computador", explica o pai. "O sistema imunológico de Noah foi completamente limpo para que pudesse ser feito o transplante. Devo admitir que antes não sabia que tal coisa era possível".

O transplante de células-tronco aconteceu no dia 31 de julho e Noah permaneceu em Hamburgo até outubro. Não foi fácil para o adolescente, aluno do Liceu Michel Lucius no Luxemburgo, ficar isolado durante tanto tempo. "No momento em que pensei que era sarampo, as férias da Páscoa estavam a chegar e eu estava ansioso para que as aulas acabassem... Mas, depois de sete meses no hospital, só queria mesmo voltar para a escola".

Foto: Pierre Matgé

"Tenho a certeza de que poderei fazer tudo o que os outros fazem"

A associação ALAN luta há mais de 20 anos contra doenças raras. No ano passado, 321 famílias pediram ajuda à associação. Com a família de Noah, foi diferente. Desde o início que Noah conta com o apoio da Fundação Kriibskrank Kanner. "Até hoje, a fundação gere as nossas despesas médicas e hospitalares. Estamos muito gratos ", diz Lilian.

Hoje em dia, o adolescente continua a fazer exames médicos regulares, análises ao sangue e a tomar muitos medicamentos. No entanto, Noah está confiante no futuro: "Tenho a certeza de que poderei fazer tudo o que os outros fazem".

Doação de medula óssea A pessoa deve ter entre 18 e 40 anos de idade (uma vez inscrito, pode-se doar células-tronco até aos 60 anos de idade), pesar mais de 50 kg, estar bem de saúde e responder a um questionário médico. Após cumprir com os requisitos, um exame ao sangue ou uma análise à saliva são necessários, antes da extração de medula óssea. Saiba mais em: www.plooschterprojet.com

A versão original do artigo foi publicada em alemão no Luxemburger Wort