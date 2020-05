As negociações, que se arrastam há várias semanas, dizem respeito a um pacote total de ajuda de 10 mil milhões de euros.

A Lufthansa poderá em breve ser resgatada pelo Estado alemão

Redação As negociações, que se arrastam há várias semanas, dizem respeito a um pacote total de ajuda de 10 mil milhões de euros.

O maior grupo europeu de transportes aéreos, a Lufthansa, disse no domingo que estava "perto" de um acordo com o Estado alemão.

"Estamos a ter negociações construtivas com o Governo alemão" e "na nossa opinião, estas discussões podem ser concluídas num futuro próximo", afirmou a direcção da empresa numa mensagem dirigida aos trabalhadores, divulgada pela AFP obteve.

"O apoio do Estado alemão constituiria para nós um passo essencial para garantir o nosso futuro" e para voltar a colocar os aviões no ar, acrescentou, enquanto as negociações pareciam estar paradas nos últimos dias.

As negociações, que se arrastam há várias semanas, dizem respeito a um pacote total de ajuda de 10 mil milhões de euros, segundo o semanário Der Spiegel publicado no fim-de-semana.

Mas estão a ser complicadas pelo facto de o Estado alemão estar a exigir contrapartidas . Em particular, quer adquirir uma participação de 25,1% no capital da empresa, uma minoria de bloqueio, e assim ter uma palavra a dizer, de acordo com o jornal.

A direcção da Lufthansa recusa-se a ser influenciada pelos poderes políticos dos países em que opera, ou seja, para além da Alemanha, Áustria, Suíça e Bélgica, na condução dos seus negócios. Na Suíça, as coisas já avançaram. O Estado suíço garantirá 1,2 mil milhões de euros em empréstimos às filiais suíças da Lufthansa, Swiss e Edelweiss. Na Áustria, a filial da Lufthansa Austrian Airlines (AUA) solicitou, na terça-feira, um auxílio público de 767 milhões de euros para superar o impacto da epidemia de Covid-19. A Lufthansa vai realizar uma reunião do seu Conselho Fiscal na segunda-feira, seguida de uma reunião de accionistas na terça-feira

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.