Foi aos 19 anos que deixou a pequena localidade de Fanhões, perto de Lisboa, para rumar ao Luxemburgo, onde a rádio a descobriu.

A locutora ‘rockeira’ que cresceu no meio dos gadelhudos

Catarina OSÓRIO

Uma das vozes da Radio Latina, Ana Cristina Gonçalves chegou à rádio portuguesa há 20 anos. Foi na Latina onde aprendeu tudo sobre este meio e onde descobriu a paixão pelo mundo radiofónico. Quando não está em antena desfruta do tempo em família ou aproveita para “abanar o capacete” ao som da música rock, outra das suas grandes paixões.

Com apenas 19 anos deixou a pequena localidade de Fanhões, perto de Lisboa, para rumar ao Luxemburgo. Após uma breve passagem por outras áreas, respondeu a um casting em direto para vozes femininas da Rádio Latina, profissão em que nunca se imaginaria até então. “A rádio apareceu na minha vida de forma espontânea”, revela. Foi uma das três escolhidas entre cerca de 30 concorrentes e recorda-se bem do primeiro dia em que a sua voz foi à antena, em novembro de 1999.

Não se pense que rádio é chegar em frente a um micro e falar. Não é um trabalho como outro qualquer, tem muita coisa por trás.

Foi na ‘escola’ da Latina em que aprendeu tudo sobre esta arte, “a nível técnico, de colocação de voz”. Mas “não se pense que rádio é chegar em frente a um micro e falar. Não é um trabalho como outro qualquer, tem muita coisa por trás”, explica. Para além dos requisitos básicos, ”a voz e uma boa dicção”, atualmente a profissão exige outras competências: a produção, o domínio das ferramentas tecnológicas de edição e montagem e a interação com os ouvintes nas redes sociais.

“Há muito trabalho por detrás, uma emissão prepara-se. A pesquisa, a escrita do que é dito em antena, agendar entrevistas, preparar os sons, fazer com que o programa se torne o mais limpo possível. Fazemos tudo de A a Z”, refere.

Apesar disto, o trabalho em equipa continua a ser fundamental no dia a dia da Latina. Na “era da digitalização e das redes sociais, a imagem está mais exposta”, uma das principais mudanças que aponta na profissão de animador. Mesmo assim contenta-se que a sua voz seja mais reconhecida do que a sua imagem quando sai à rua.

A rádio é uma terapia para os dias menos bons. “Quando aparece aquela luzinha esqueces tudo ou quase tudo, põe-nos à prova, os ouvintes não têm que sentir que estamos mal dispostos”, diz. Os naturais imprevistos foi aprendendo a lidar com eles ao longo do tempo e a controlar a ansiedade. “No primeiro dia em que fiz rádio passei a noite em branco. Num dia só cometi todos os erros”, recorda. O importante é “não deixar a rádio em branco” e estar “prevenido”, diz.

Foto: Anouk Antony

A magia da rádio é “transmitir afetos e emoções”, algo que combina com a sua personalidade. “Adoro sorrir”, acrescenta.

Em Lisboa, durante os anos 80 e 90, Cristina cresceu no meio da cultura rock e hard rock e das bandas de garagem. “Ninguém me associa a esse estilo musical, associam-me a música africana”, brinca. “Skid Row, Def Lepard, Syrup, Nirvana, Soundgarden, Stone Temple Pilots” estão no topo das suas playlists e acompanharam a sua adolescência em Fanhões. “Cresci no meio dos gadelhudos, mas não ia para a moche nos concertos”, brinca.

Conseguiu transpor essa paixão para o seu trabalho. Entre o trabalho de produção e gravação, a locutora tem um programa de música rock, o “Latina Rock”. Apresenta também o “Música e Arte”, sobre a atualidade cultural no Grão-Ducado, e ainda tem tempo para o “Showcase”, um programa semanal em direto onde dá a conhecer músicos luxemburgueses e/ou lusodescendentes. Diariamente grava também a “Agenda Cultural”, onde sugere eventos ligados à cultura no Grão-Ducado aos ouvintes da Rádio Latina.

Na azáfama dos dias ainda sobra algum tempo para a dança e leitura, e para os amigos e família, alguma da qual se encontra no Luxemburgo. Dos seis irmãos dois moram no Grão-Ducado, a sua “segunda casa”, bem como outros membros da família, “ao todo uns 20 e tal”. “Venho de um núcleo onde há muito amor, e fui ultrapassando a falta dos amigos e pais que estão em Portugal”.

Depois de um 2019 de “muita aprendizagem” espera que o próximo ano seja cheio de ritmo para combater um certo “marasmo” de estar várias horas por dia sentada e ao microfone. Vai voltar a abraçar a paixão da dança, sobretudo a salsa, e dedicar-se mais ao desporto e às aulas de luxemburguês. De resto, que 2020 traga “muita saúde e paz interior”.