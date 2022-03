Ricardo J. Rodrigues cruzou-se com uma Jenische, que também dá nome a uma "língua secreta" que ainda hoje é falada nalguns bairros do Luxemburgo.

A língua secreta do Luxemburgo

Ricardo J. RODRIGUES Uma das coisas que mais gosto de fazer é meter-me por caminhos que não conheço e deixar-me surpreender pela cidade. O Luxemburgo é um lugar generoso para exercer essa atividade, porque há ruelas atrás de ruelas, e caminhos atrás de caminhos, que vão dar a mundos novos que nos deixam estupefactos.

Uma vez pus-me a subir Clausen pelas antigas ruínas do castelo Mansfeld. Dei com um cemitério nazi, com a casa onde nasceu Robert Schumann, o pai da União Europeia, e acabei num miradouro bastante discreto que existe no meio da floresta com uma enorme estátua de São Paulo. A vista através da santidade era absolutamente incrível – e, mesmo que tenha tropeçado e torcido um pé ao descer a montanha, valeu bem a pena ter-me posto ao caminho.

A sociedade luxemburguesa tem uma característica que realmente aprecio. Ao contrário do que acontece na maior parte das capitais europeias, não é raro que as pessoas se cumprimentem quando se cruzam na estrada. Não o fazem em Hamilius, nem na Gare, nem na Grand-Rue, claro. São os locais mais movimentados da cidade, onde toda a gente tem um lugar para onde ir e chegar depressa. Mas se for nas ruelas atrás das ruelas, ou nos caminhos atrás dos caminhos, o mais certo é que um encontro com alguém que não conhecemos seja saudado com um simpático Moien.

Numa destas tardes, meti-me Pfaffenthal adentro e, não sei muito bem como, fui parar ao Weimerskirch. À chegada às primeiras casas, cruzei-me com uma velhota e atirei-lhe um ofegante Moien. Ela sorriu e respondeu algo que não percebi muito bem e mais tarde descobri ser a palavra Puiznu. O cumprimento significa também olá, mas em jenische, uma "língua secreta" que ainda hoje é falada nalguns bairros do Luxemburgo.

Tal como os ciganos, os Jenische tinham má-fama. Eram frequentemente apelidados de ladrões e pedintes, acusados de não cumprir quaisquer regras sociais e de viver sem rei nem roque nem casa definida.

Os Jenische são um povo nómada de origem germânica, vulgarmente designados como os ciganos loiros da Europa Central. No século XVIII assentaram arraiais no que na altura eram os bairros mais pobres da capital do Grão-Ducado – no Grund, em Clausen, em Eich, Dommeldange, Pfaffenthal e Weimerskirch. Nestes dois últimos, ainda há gente a falar o jargão, nomeadamente entre a população mais envelhecida.

Tal como os ciganos, os Jenische tinham má-fama. Eram frequentemente apelidados de ladrões e pedintes, acusados de não cumprir quaisquer regras sociais e de viver sem rei nem roque nem casa definida. O resto do mundo não queria ter nada a ver com eles. Então eles continuaram a falar uns com os outros em segredo, na língua que só eles entendiam.

Quando me pus a descobrir a história dos Jenische, fiquei a pensar que esta língua curiosa, esquecida no tempo mas ainda utilizada, tem valor histórico e tem valor cultural. Há hoje associações a tentarem preservar a língua e a cultura deste povo porque isso é uma vantagem. A diferença, bem vistas as coisas, é sempre uma mais-valia.

Sou português e, como dizia Pessoa, a língua portuguesa é a minha pátria. Já me vi nos mais improváveis lugares do mundo a reconhecer esta cumplicidade lusófona. No Sri Lanka ou no Usbequistão, nas Filipinas ou no Uruguai, encontrei gente que não só tentava exprimir-se num português correto como sentia que a nossa língua lhes garantia uma certa liberdade sobre os constrangimentos das sociedades onde viviam.

Num país onde um quarto da população é portuguesa, o Luxemburgo, não é admissível que se ignore desta forma a quinta língua mais falada do mundo. O que se aprende em casa não chega, é preciso dar aos nossos miúdos a gramática e a escrita impecável. Não podemos ir para as caixas de comentários traçar argumentos se eles forem atentados à língua de Camões. Portugal pode ter falhado em muitas coisas, mas deu-nos esta arma poderosa. É preciso – não, é urgente – aproveitá-la.

