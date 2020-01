Desde de criança que Rosa Clemente sonhou em ser jornalista e tem a ambição de ajudar a abrir os olhos às pessoas que ignoram que há pobres no paraíso do Grão-Ducado.

A jornalista que quer traduzir a pobreza para luxemburguês

Nuno RAMOS DE ALMEIDA Desde de criança que Rosa Clemente sonhou em ser jornalista e tem a ambição de ajudar a abrir os olhos às pessoas que ignoram que há pobres no paraíso do Grão-Ducado.

Rosa nasceu em Bragança mas veio muito cedo para o Luxemburgo. “Os meus pais emigraram quando eu tinha três anos. Fiz a escola primária e o liceu aqui”. Foi ainda em criança que decidiu que ia ser jornalista: “Já andava, em pequena, a entrevistar as pessoas com um gravador de brinquedo”, relembra a rir.

Embora desde muito cedo estivesse no Grão-Ducado, sonhava viver em Portugal. “A minha ideia quando fui para lá estudar, Ciências da Comunicação no Porto, não era voltar para o Luxemburgo. Embora me sinta muito bem acolhida aqui, e tenha a dupla nacionalidade, desde 2013”.

Mas a vida trocou-lhe as voltas. “Quando fui para Portugal senti que estava no sítio certo. Mas ao longe comecei a sentir que o Luxemburgo também fazia parte de mim, que havia coisas com que me identificava. Namorava com um português, mas fazia-me impressão ele não saber falar luxemburguês ou francês”.

Ser portuguesa faz-me ter uma visão bastante diferente. Conheço esta realidade [viver em quartos de cafés] pessoalmente. Os meus colegas não sabem o que é isso, ouviram apenas falar. Como se fosse noutro planeta.

A língua que se fala em cada ocasião é uma pergunta que muita gente que não é de cá coloca. “Não sei bem identificar quando é que falo luxemburguês ou português. Noto isso mesmo nas mensagens [pelo telemóvel]: uma frase pode ter palavras de várias línguas e misturar o português com o luxemburguês. Acho que dentro da minha cabeça penso em português, mas o luxemburguês já lá está muito misturado”.

Depois do curso, entrou no Correio da Manhã. “Fiz lá o estágio curricular. A minha ideia era ficar. Mas foi na altura da crise em que os salários em Portugal eram ainda mais baixos. E na minha cabeça deu-se um clique: ‘andaste a estudar, não vão os teus pais andarem a sustentar-te só porque tu queres esta profissão’. Trabalhar como jornalista e ganhar o ordenado mínimo em Portugal não dava”.

Decidiu voltar a estudar e regressar ao Grão-Ducado. “Fui fazer um mestrado que era dado pela universidade do Luxemburgo, a de Metz e a de Saarbrücken, e tinha aulas nos três países. Quando acabei o mestrado comecei a trabalhar na Associação Comercial do Luxemburgo. Mas queria ser jornalista. Concorri para o Wort e fiquei”.

Depois de dar a volta por todas as secções do jornal é a secção do Local com que se identifica mais. “Ser portuguesa faz-me ter uma visão bastante diferente. Há muitos temas que quero abordar porque para mim são importantes. Quis escrever sobre os quartos em cima dos cafés. O meu pai veio um ano antes de mim, e viveu durante um ano num quarto por cima de um café. Os meus tios que vieram comigo foram viver para quartos em cima de cafés. Conheço esta realidade pessoalmente. Os meus colegas não sabem o que é isso, ouviram apenas falar. Como se fosse noutro planeta”.

Foto: Anouk Antony

Pelo facto dos portugueses estarem em situações sociais mais humildes têm uma visão diferente? “Não é por me gabar, mas acho que tenho uma visão ampla da sociedade do Luxemburgo, porque andei no liceu clássico Athénée – que é de onde saem diretores e gente que vai para cargos importantes – e apesar disso, nunca tive problemas em dizer que o meu pai trabalha na construção civil e a minha mãe é empregada de limpeza. Conheço a classe alta, que aqui no jornal também está presente, e a classe trabalhadora portuguesa”.

Para Rosa, a questão de 2020 é o crescimento das desigualdades, para o qual muito contribui a questão da habitação. “Acho que a questão do próximo ano, que não vai ser resolvida, é o problema da habitação. Está a tornar-se impossível muitas famílias sobreviverem no Luxemburgo com o preço da habitação. Não acredito que vão arranjar solução, porque existem muitos interesses envolvidos”.

Para ajudar a resolver as coisas os jornalistas têm um papel importante. “A minha ideia é que as pessoas da parte alta da sociedade abram os olhos e percebam que há muitas pessoas que estão mal no Eldorado luxemburguês. O Statec revelou que 18% dos residentes estão no limiar da pobreza. Temos ser nós os jornalistas, aqui no jornal, que é lido pela classe mais alta do Luxemburgo, a contar histórias de pessoas que vivem aqui, estudaram aqui, falam as línguas todas do país, mas que não vivem bem”.