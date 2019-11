A indexação dos salários está cada vez mais próxima

O ataque da Turquia às posições curdas no norte da Síria permitiu a fuga das prisões de centenas de jihadistas do Daesh. O governo do Grão-Ducado admite não saber do paradeiro do português Steve Duarte, que ainda em julho disse numa entrevista à RTP que pretendia ser julgado no Luxemburgo, país onde nasceu. Se conseguir chegar à Europa, é isso mesmo que pode acontecer.