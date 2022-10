Há um pequeno fenómeno a acontecer no Luxemburgo em que ninguém repara.

A importância dos muros de pedra seca

Ricardo J. RODRIGUES Há um pequeno fenómeno a acontecer no Luxemburgo em que ninguém repara.

O meu avô passou quase toda a sua vida a exercer o muy nobre ofício de pintor da construção civil. Era um homem humilde e com um sentido de humor implacável, gostava de ver toda a gente à sua volta a rir e tirava real prazer em baralhar as regras do jogo. O meu avô tratava a minha avó por marido, por exemplo. Quando éramos miúdos, eu e os meus irmãos escangalhávamo-nos a rir quando ele se dirigia assim à nossa matriarca. E não o fazia apenas para divertir a canalha, proferia-o sem vergonha em frente de quem quer que fosse.

Os mais velhos sabiam o que é ter poder de encaixe. Há poucos homens que ainda saibam desta arte dos muros...

Era até provocador. O meu avô Armando nunca foi homem dado à religião, mas às vezes gostava de convocar a mulher para um passeio em frente à igreja no final da missa de domingo. E, quando a católica multidão saía da cerimónia, lá atirava ele: "Oh marido..." Ficava toda a gente a olhar, coisa que nos embaraçava nos anos de adolescênci, mas que ele insistia em fazer. Só pelo prazer de inverter as normas.

Tive a rara circunstância de assistir ao casamento dos meus avós. Por causa do pouco apreço de Armando pela Igreja, os meus avós nunca tinham oficializado o lindíssimo amor que os unia. Mas a minha avó, provavelmente a mulher mais inteligente que conheci, soube esperar até a fera amansar. Demorou tempo: eu tinha já dez anos quando eles celebraram matrimónio. Aliás, antes do 'sim' que proferiu a alto e bom som na Igreja, o meu avô foi batizado. E, desse dia em diante, afirmar-se-ia convictamente católico, apostólico e romano.

Um dia, andava já eu na faculdade, fui dar um passeio com o meu avô pela tapada que existia atrás da nossa casa. Era ritual nosso desde que eu era gaiato, e tenho uma alegria enorme por ter podido continuar a cumpri-lo até aos seus últimos dias. Passámos por uma capela e eu perguntei-lhe o que o tinha feito mudar de ideias. Ele explicou-me o mundo nesse dia. Disse-me que um homem perceber-se é tarefa para a vida inteira. Lembro-me da sua analogia de trolha: "Se pões demasiado cimento nos tijolos da tua parede, depois é mais difícil derrubá-la."

Há umas semanas, lembrei-me desta história quando atravessava o norte do Luxemburgo. Há um pequeno fenómeno a acontecer neste país em que ninguém repara. Nas zonas rurais, sobretudo no Mullerthal, no Our e no Haute-Sûre, há dezenas de antigos muros a serem derrubados. Os terrenos que durante anos foram divididos em tijolo e cimento estão a ser transformados em muros de pedra seca. É a técnica dos mais antigos, na qual as muradas são erguidas em calhaus que se encaixam uns nos outros, sem recurso a cimento nem qualquer outro tipo de material colante.

Os mais velhos sabiam o que é ter poder de encaixe. Há poucos homens que ainda saibam desta arte dos muros, e a procura dos seus construtores é hoje bem maior do que a oferta. Os muros de pedra seca garantem habitats generosos para a biodiversidade – e esse é o principal motivo para a sua substituição. Mas também nos ensinam um par de lições sobre a natureza humana. Explicam tudo o que perdemos nesta mania de tornar as coisas definitivas. A mim fazem-me ter umas saudades danadas do meu avô.

