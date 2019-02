É impossível percorrer a história da imigração portuguesa no Grão-Ducado sem falar na associação Amizade Portugal-Luxemburgo, a mais antiga organização de imigrantes portugueses no país, que agora vai passar a chamar-se Amizade Plural Luxemburgo. Recorde a história da APL em datas.

A História em datas da associação "antes conhecida" como Amizade Portugal-Luxemburgo

Paula TELO ALVES É impossível percorrer a história da imigração portuguesa no Grão-Ducado sem falar na associação Amizade Portugal-Luxemburgo, a mais antiga organização de imigrantes portugueses no país, que agora vai passar a chamar-se Amizade Plural Luxemburgo. Recorde a história da APL em datas.

A mais antiga associação de imigrantes portugueses no Luxemburgo vai passar a chamar-se "Amitié Plurielle Luxembourg" (Amizade Plural Luxemburgo), eliminando Portugal do nome. Criada em 1969, a associação foi responsável por alguns dos marcos históricos da presença portuguesa no Grão-Ducado, incluindo a criação do jornal Contacto.

1969 - Fundação da Amizade Portugal-Luxemburgo por Lucien Huss e Carlos de Pina. O imigrante português chegou ao Luxemburgo em maio de 1964, com 37 anos. Fazia parte da Acção Católica, em Portugal, e conhecia um padre que vinha celebrar missa em Estrasburgo, em França, mas também à Alemanha e ao Luxemburgo. Foi por sua influência que acabaria por imigrar, contou há uns anos a viúva, Heroína de Pina, ao Contacto. Carlos de Pina, que faleceu em 1986, organizou a primeira missa em português no Luxemburgo, em 1965, e acabaria por fundar a APL com Lucien Huss, também ligado à Igreja, numa altura em que a lei não permitia que os estrangeiros figurassem como os únicos titulares nos estatutos associativos. Lucien Huss faleceu em 1998.

Carlos de Pina (à esquerda) com o padre Molitor, circa 1970.

1970 - Criação do jornal Contacto. Inicialmente um boletim informativo para os imigrantes portugueses, era impresso em Portugal.



As maquetes do jornal Contacto eram enviadas para a tipografia "Gráfica de Gouveia", em Portugal, onde o jornal era impresso, antes de ser distribuído no Luxemburgo. Na foto, membros da associação põem etiquetas com os nomes e moradas dos assinantes do jornal. Na imagem estão Manuel Maduro, José Martins de Carvalho (então vice-presidente da APL) e Mirandolina Fernandes (Mili-Tasch Fernandes). Foto: Arquivos APL

Março de 1971 - Criação do primeiro rancho folclórico português, "Flores de Portugal", dentro da APL.



Maio de 1971 - Primeira peregrinação de portugueses ao santuário de Fátima a Wiltz, organizada pela associação. Hoje, o santuário atrai todos os anos entre dez a 20 mil imigrantes portugueses, mas resultou de uma promessa feita por luxemburgueses, muito antes da chegada dos primeiros portugueses ao Luxemburgo. Na origem da sua criação está um voto feito por uma dezena de luxemburgueses em 13 de janeiro de 1945, numa altura em que a localidade do norte do Luxemburgo estava sob a ameaça de bombardeamentos alemães. Com a chegada ao Luxemburgo dos primeiros portugueses, iniciou-se uma peregrinação na Quinta-feira da Ascensão, feriado no Luxemburgo.

1972 - APL faz vir de Portugal uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, que oferece à Igreja de Wiltz.

À chegada ao aeroporto, a imagem vinda do Santuário de Fátima na Cova de Iria tinha à espera Norbert Thill, Lucien Huss e Francisco Prôa Fortunato (da esquerda para a direita). De Fátima veio o padre Aurélio Granada (direita). Foto: Arquivos Contacto

1987 - O último número do jornal Contacto editado pela associação é publicado em abril de 1987. A partir dessa data, o jornal é cedido ao grupo Saint-Paul Luxembourg, editor do Luxemburger Wort, o diário mais antigo do país.

O jornal criado pela APL publica o último número editado pelos membros da associação em abril de 1987. Na edição seguinte, em maio, o maior grupo editorial do país passa a assumir o comando. Foto: Arquivos Contacto

2006 - A associação cria o Centro de Formação Lucien Huss, batizado com o nome de um dos seus fundadores, para dar aulas de línguas a imigrantes de todas as nacionalidades. Hoje tem cerca de 3.700 alunos inscritos por ano em cursos de francês, luxemburguês, alemão, inglês e português.



2009 - Heroína de Pina, viúva de Carlos de Pina, um dos dois fundadores da APL, é condecorada com a Ordem de Oficial da Ordem do Mérito do Estado português.

2010 - Guy Reger, presidente ainda em exercício da APL, recebe a medalha de mérito de Portugal e o título de comendador, pelos serviços prestados à imigração portuguesa.



2011 - A sede da secção da Amizade Portugal-Luxemburgo em Echternach é vítima de vandalismo. Desconhecidos partem a montra da associação, que tem inscrito o nome e o logo com as bandeiras dos dois países na vitrine. Um dia depois de a associação ter substituído o vidro, novo incidente: uma pedra arremessada partiu o vidro do lado esquerdo do edifício. Os casos provocaram indignação entre os portugueses residentes em Echternach.



Foto: Arquivos Contacto

2019 - Mudança de nome e de logo no 50° aniversário. A associação deixa de se chamar "Amizade Portugal-Luxemburgo" e passa a chamar-se "Amitié Plurielle Luxembourg" (Amizade Plural Luxemburgo). A sigla (APL) mantém-se.



O novo logo, que vai ser apresentado na quinta-feira, elimina as bandeiras dos dois países e converte "Portugal" em "Plural".