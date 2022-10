Xavier Bettel dirigiu-se esta terça-feira ao país e, no discurso do Estado da Nação, pediu unidade e garantiu que o governo está preparado para assumir as responsabilidades face à crise que se avizinha.

Estado da Nação

A guerra, a crise e as prioridades do governo. O que disse Bettel?

Ana TOMÁS Xavier Bettel dirigiu-se esta terça-feira ao país e, no discurso do Estado da Nação, pediu unidade e garantiu que o governo está preparado para assumir as responsabilidades face à crise que se avizinha.

União e responsabilidade foram as ideias repetidas pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel, no seu discurso do Estado da Nação, esta tarde, no parlamento.

Com a guerra na Ucrânia e tempos económicos muito difíceis à espreita, que o primeiro-ministro assumiu poderem ser mais graves que os da última crise financeira, Bettel apelou a um sentido de unidade e união e garantiu que o governo não vai fugir às suas responsabilidades para responder aos efeitos da conjuntura atual, que se prolongará pelo menos por 2023 - ano de eleições legislativas.

"Não só estamos a viver uma guerra à nossa porta, como também estamos perante uma inflação e escassez de energia. Estamos à beira de uma crise económica global que poderá ensombrar a crise financeira da última década", afirmou Xavier Bettel no seu discurso, onde garantiu o empenho do executivo para apoiar as famílias e as empresas.

"O que posso dizer com a certeza é que este governo fará tudo o que estiver ao seu alcance para assegurar que os luxemburgueses ficarão bem."

Aludindo ao pacote de solidariedade negociado com os parceiros sociais para fazer face à subida da inflação e dos custos energéticos, o primeiro-ministro sublinhou a coesão social como um dos principais fatores para ultrapassar as dificuldades, como tem vindo a acontecer desde a pandemia. "O governo salvaguardou a paz social e política ao longo de todas estas crises ajudando tanto as pessoas como as empresas a ultrapassarem a situação."

No seu discurso, o primeiro-ministro reconheceu ainda o cansaço dos cidadãos que há quase três anos têm vivido com restrições e pedidos de sacrifício. "Temos estado em modo de crise permanente desde março de 2020. Os cidadãos estão provavelmente cansados e isto é compreensível", disse, em jeito de conclusão. Por isso, ao longo do discurso, pontuou as medidas que o governo decidiu e preparou os residentes do Grão-Ducado para os desafios que se vão manter e se avizinham, com vários apelos à unidade.

"Estamos todos cansados destas crises. Mas não seremos desencorajados. O futuro pertence aos corajosos. Ficamos juntos quando é preciso. É isso que define o nosso país, é o que caracteriza os luxemburgueses. Não sabemos o que está prestes a acontecer, mas sabemos o que podemos alcançar", afirmou, garantindo que "as instituições têm trabalhado mesmo nos momentos mais difíceis" e que "o país está bem preparado para lidar com esta crise também".

"Estamos prontos a assumir as nossas responsabilidades hoje e também amanhã", sublinhou.

Entre as responsabilidades assumidas, Bettel destacou o apoio à Ucrânia contra a invasão russa, que o Luxemburgo continua determinado a dar, quer no apoio aos refugiados, quer na ajuda militar e humanitária ao país.

"As histórias destas pessoas são particularmente próximas de nós, luxemburgueses, porque o nosso país também foi invadido por um grande vizinho há mais de 80 anos", disse, acrescentando ser "obrigação moral" do Luxemburgo "apoiar o povo ucraniano na sua luta pela liberdade".

O alinhamento do Grão-Ducado com a União Europeia face à guerra e contra a política do Kremlin e do presidente russo, Vladimir Putin, em relação à Ucrânia, assim como o apoio dos 27 Estados-membros à concessão à Ucrânia e à Moldávia do estatuto de países candidatos à adesão à UE foram sublinhados pelo primeiro-ministro no seu discurso, onde falou do investimento na Defesa que resulta dos compromissos externos assumidos, com o conflito na Ucrânia.

Mais orçamento para a Defesa e cibersegurança

"O governo elaborou um plano através do qual iremos aumentar as nossas despesas militares nos próximos anos. Estabelecemos o objetivo de investir 1% do nosso PIB na nossa defesa até 2028", disse Bettel.

O batalhão Belgo-Luxemburguês, a substituição de toda a frota de veículos do exército por veículos blindados mais modernos e a renovação das infraestruturas militares são alguns dos investimentos nesta área.

A par disso o novo Fundo de Inovação da NATO, que contará com um capital de mil milhões de dólares terá a sua sede no Luxemburgo. "O fundo investirá em startups que desenvolvam tecnologias nos campos do ciberespaço, espaço, inteligência artificial e do ambiente. Estas tecnologias pode então ser utilizado tanto no sector civil como no militar", explicou o primeiro-ministro.

Serão também introduzidas novas carreiras para o exército, de forma a permitir "contratar os especialistas necessários em tempos de guerra híbrida".

Segundo Xavier Bettel, o governo está também a trabalhar "num projeto-piloto para criar uma reserva nacional de ciberdefesa", com especialistas em segurança cibernética.

Além disso, o GovCERT irá instalar uma rede nacional de sondas perto das infraestruturas críticas do país, com o objetivo de, no futuro, as anomalias da rede serem comunicadas a um centro de segurança nacional, "para melhor protegê-las contra ataques".

Energia e o reforço da necessidade de poupar

Em matéria de energia, e da decisão de tornar os países de UE menos dependentes dos gás russo, Bettel reconheceu o "enorme esforço" dos diversos setores da sociedade e agradeceu "aos muitos cidadãos e empresas que estão a participar na campanha de poupança energética".

"O seu empenho vai ajudar-nos a a passar o inverno em boas condições e a evitar a escassez de gás e eletricidade. Estamos no bom caminho para poupar 15% do nosso consumo", disse, referindo-se à meta pedida pela Comissão Europeia aos Estados-membros.

"Ainda que os preços do gás, eletricidade e petróleo tenham subido drasticamente nos últimos meses, conseguimos que não nos dividissem como sociedade. Estou orgulhoso do nosso país e dos nossos cidadãos. Não cedemos a Putin", enfatizou.

Combater a inflação, garantir o poder de compra e a segurança do emprego

No seu discurso do Estado da Nação, Bettel assegurou que o governo estabeleceu "três prioridades principais: combater a inflação, manter o poder de compra e garantir a segurança do emprego."

O chefe do executivo destacou o pacote anti-inflação como a principal âncora para reduzir o aumento de preços. "Em média, os agregados familiares têm, pelo menos, tanto ou mais poder de compra do que antes da crise", afirmou, acrescentando que foi salvaguardado "o sistema de indexação" e que "o pagamento de todas as prestações será realizado no próximo ano". "Com ajuda específica adicional, estamos a apoiar especialmente aqueles que se encontram numa situação particularmente grave."

Bettel defendeu que os 2,5 mil milhões de euros disponibilizados pelo governo "são uma enorme conquista para um país como o Luxemburgo".

"Desde a pandemia, gastámos 5,5 mil milhões de euros em ajuda direta e indireta a particulares e empresas. Este montante extraordinário não é apenas impressionante na comparação internacional, mas pode ser considerado sem precedentes em Europa."

O primeiro-ministro destacou que a taxa de desemprego, de 4,8%, está abaixo do nível pré-pandémico e que, no total, "47% das despesas do Orçamento do Estado são consagradas a medidas sociais".

Uma delas diz respeito às infraestruturas para os idosos, com o primeiro-ministro a assumir o compromisso, em nome do governo, de nos próximos anos anos, serem disponibilizadas cerca de 3.000 camas adicionais em lares.

Xavier Bettel elogiou ainda os acordos alcançados com os representantes dos patrões e dos trabalhadores. "Os pacotes de solidariedade são um sucesso histórico, que também devemos aos parceiros sociais."

Salário mínimo e REVIS com subida acima dos 3%

No seu discurso, o primeiro-ministro deixou a garantia que o salário mínimo e o REVIS será aumentado em "mais de 3%" em janeiro de 2023.

Além disso, o aumento subsídio de custo de vida e o de energia serão prolongados por um ano.

Bettel disse ainda que o governo apoia a ideia de um preço máximo europeu para as importações de gás russo e de um imposto sobre os lucros excessivos para os produtores de energia.

Manter o combate às alterações climáticas e apostar nas renováveis

Apesar da atual crise e dos apoios ao consumo das fontes energéticas tradicionais, o governo pretende continuar a apostar nas energias renováveis, como forma de reduzir a dependência energética e combater as alterações climáticas, que "continuam a ser as maiores e as mais iminentes ameaças à humanidade".

O primeiro-ministro garantiu que o governo cumprirá as suas promessas nesta matéria e incluirá o trabalho do Klima- Biergerrot nas discussões sobre o novo plano energético e climático, que deverá ser conhecido com mais detalhe dentro de algumas semanas.

Lembrando que o Grão-Ducado "mais do duplicou produção de energia renovável nos últimos seis anos", Xavier Bettel adiantou que o executivo pretende facilitar o mais possível a utilização de energias renováveis aos cidadãos, através de apoios e incentivos públicos a formas mais sustentáveis de consumir energia, dando como exemplo as ajudas estatais à colocação de painéis fotovoltaicos, que deverá ser incrementada no próximo ano.

Também a nível da mobilidade, Bettel frisou a necessidade de recorrer cada vez menos aos combustíveis fósseis, lembrando que em março deste ano o governo apresentou o Plano Nacional de Mobilidade que se estende a 2035 e defendendo a aposta no acesso gratuito aos transportes públicos.

"Uma estratégia de mobilidade sustentável e orientada para o futuro não pode contar com o automóvel como o principal meio de transporte", por isso, "os transportes públicos deverão e continuarão a ser prolongados nos próximos anos, de forma a que o maior número possível de cidadãos luxemburgueses tenha uma alternativa ao carro que seja pelo menos equivalente, se não melhor", afirmou.

No âmbito do combate às alterações climáticas, Xavier Bettel salientou ainda que mais de 800 milhões de euros do orçamento nacional e europeu serão atribuídos a empresas agrícolas luxemburguesas nos próximos anos, sendo que cerca de 40% das despesas anuais são destinadas ao clima e apoio à biodiversidade.

Dívida pública deverá subir para 26,3% em 2023 e para cerca de 30% em 2026

Em termos de finanças públicas, o primeiro-ministro avançou que a dúvida pública do país deverá subir nos próximos quatro anos, mas sem comprometer o equilíbrio orçamental.

"Atualmente, temos uma dívida pública de 24,6%. Entre outras coisas, graças às medidas no âmbito do "Energiedësch" e dos pacotes de solidariedade 1.0 e 2.0, a dívida pública atingirá 26,3% no próximo ano. Em 2026, a dívida poderá atingir 29,5%".

O primeiro-ministro garantiu, contudo, não há razão para preocupações e que as finanças públicas estão controladas.

"Hoje, podemos dar-nos ao luxo de ir mais longe no endividamento porque este governo decretou uma política fiscal responsável desde 2013."

Apesar disso, o primeiro-ministro ressalvou que o governo vai esperar pelos próximos meses antes de avançar com o calendário de mais benefícios fiscais, devido à imprevisibilidade da evolução da conjuntura económica.

"Não se trata de uma questão de "se" mas de "quando. Não estamos a fugir à nossa responsabilidade. Pelo contrário, estamos a cumprir as promessas que fizemos ao povo. Mas estamos a fazê-lo de forma responsável, sem pôr em risco o nosso futuro e prosperidade a longo prazo."

PIB deverá crescer 2,5%

No que se refere ao PIB, Bettel frisou que este cresceu 5,1% no ano passado, o que, segundo afirmou, faz da economia luxemburguesa "uma das mais fortes economias em recuperação e crescimento na Europa".

Quanto a previsões de crescimento, ele deverá crescer cerca de 2,5% este ano, admitindo que, no pior dos cenários, a economia europeia poderá cair em recessão no próximo ano.

"Para evitar isto e para manter a prosperidade e a qualidade de vida do povo, precisamos também elevados níveis de investimento nos próximos anos. As medidas do pacote "Solidariedade 2.0", a redução do IVA e a preservação do poder de compra deverão ajudar a manter a economia à tona, defendeu.

O Estado contribuirá, no próximo ano, com um investimento público de cerca de 3,8 mil milhões de euros, de acordo com o primeiro-ministro.

Governo promete 500 milhões de euros para a habitação

A habitação é uma das prioridades do governo, garantiu Xavier Bettel, que prometeu que o tema não será esquecido mesmo com a crise. Ainda assim, lembrou que as medidas para melhorar o acesso dos residentes a ter uma casa vão demorar a ser implementadas.

"No ano passado, eu fiz a observação honesta de que não podíamos quebrar a espiral de preços de habitação da noite para o dia. As muitas medidas que o governo iniciou nos últimos anos precisam de tempo para produzir efeito. Mas isto não deve ser uma desculpa para complacência. Não podemos e não o faremos contentar-se em ver cada vez mais pessoas a lutar com preços de habitação elevados", afirmou.

O governo pretende manter as prioridades que já traçou para o setor, avançou. Ou seja, garantir em primeiro lugar o investimento público "em habitação acessível em todas as regiões do país" e "lutar contra a especulação fundiária e libertar terrenos para construção".

"As despesas com habitação pública aumentaram de 40 milhões de euros em 2017 para 220 milhões de euros este ano. Isto corresponde a um aumento de 450% em cinco anos", disse, garantindo que haverá novo investimento para tornar a habitação acessível a todos. "O nosso objetivo a médio e longo prazo é investir meio bilião de euros [500 milhões de euros]."

"A habitação acessível para todos é e continua a ser uma prioridade máxima para este governo. Nos próximos anos, vamos criar milhares de unidades habitacionais públicas e acessíveis e combateremos a especulação", garantiu ainda.

Bettel defendeu ainda a recente taxa aprovada pelo governo para os imóveis vazios que não sejam colocados no mercado de arrendamento como um compromisso entre o direito dos proprietários e o dever de impedir que a habitação se torne num produto especulativo.

"Só conseguiremos controlar a situação da habitação se todos trabalharmos em conjunto: o Estado, os municípios e o sector privado. Todos eles devem tomar as suas responsabilidades para assegurar que a habitação no Luxemburgo seja acessível a todos", defendeu

Aposta na modernização dos hospitais

O primeiro-ministro assegurou ainda que o governo continuará a monitorizar a situação pandémica e a evolução da covid-19 do país, mas "evitando, ao mesmo tempo, ter as nossas vidas completamente determinadas pelo vírus".

A aposta na modernização das infraestruturas hospitalares é para continuar, garantiu também. "Uma das principais prioridades do governo é preparar os hospitais do Luxemburgo para os desafios do futuro", afirmou, destacando os 556 milhões de investimento na reconstrução da CHL, "um projeto que irá provavelmente custou um total de 820 milhões de euros". "O novo hospital, que também incluirá um centro de cardiologia, é uma pedra angular necessária para a implementação do ambulatório e a modernização dos hospitais."

Xavier Bettel disse que o governo está também orgulhoso com o facto de, desde 2022, ninguém ter precisado de recorrer ao sistema social por motivos de saúde. "Com a introdução do Sistema Universal de Saúde Cobertura, as pessoas que vivem no Luxemburgo e que não têm acesso a seguros de saúde estão agora segurados".

No que se refere aos seguros de saúde, avançou que o governo está a trabalhar no pagamento direto e automático, devendo este ser introduzido em várias fases a partir do próximo ano. Com este sistema, os residentes cobertos pelo sistema de seguro de saúde deverão deixar de ser necessário pagar antecipadamente.

"Assumimos a responsabilidade por um sector de saúde mais eficaz e inclusivo que seja acessível e acessível a todos."

Estratégia económica até 2050

Antes de terminar o seu discurso, e apesar de o próximo ano ser de eleições, Bettel avançou que o governo está a trabalhar numa estratégia de longo prazo "para estimular o país a desenvolvimento económico de uma forma sustentável", com 2050 como horizonte.

Este plano conta com estudos interdisciplinares, realizados em colaboração com todos os ministérios, agentes económicos e sociedade civil.

A sustentabilidade, digitalização e tecnologia espacial são alguns dos eixos estratégicos em que o governo pretende apostar.

"Até 2026, o governo disponibilizará quase 2 mil milhões de euros para a digitalização", avançou o primeiro-ministro, que lembrou também que desde o mês passado, o projeto de Plano Diretor para o Desenvolvimento Espacial (PDAT), que tem como objetivo orientar o desenvolvimento do país para os próximos 30 anos, está em consulta pública. Os municípios têm quatro meses para participar e dar a sua opinião sobre o projeto.

Depois de apresentadas as principais medidas para o próximo ano, que deverão estar espelhadas e detalhadas na proposta de Orçamento do Estado para 2023, que será apresentada pela ministra das Finanças, Bettel terminou o discurso sublinhando o compromisso de responsabilidade do governo perante os cidadãos, face a um inverno que não será fácil para a Europa e para os residentes do Grão-Ducado.

"Não vamos abandonar os cidadãos. Estamos a tomar medidas extraordinárias para os ajudar através deste inverno extraordinário. Estamos a fazer todos os possíveis para assegurar que os cidadãos e que os seus filhos podem contar com empregos bons e seguros amanhã", assegurou.

Com um pé no presente e outro no futuro, o primeiro-ministro garantiu que o governo assume a sua responsabilidade, "mesmo nestes tempos difíceis. Para o bem do país e os seus cidadãos".

