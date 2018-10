Margaret Thatcher convenceu a sociedade de que esta não existia. A grande ilusão individualista continua a fazer estragos.

A grande ilusão individualista

Paula TELO ALVES

Há duas frases de Margaret Thatcher que quase toda a gente conhece: uma, a célebre tirada durante a Guerra das Malvinas, quando ordenou o bombardeamento do navio de guerra Belgrano, matando mais de 300 marinheiros argentinos. "Sink it", afundem-no. (Anos mais tarde, havia de defender a decisão: "I have sunk that ship and I would sink it again" - "Afundei aquele navio e afundá-lo-ia de novo").

A outra frase célebre fez e continua a fazer mais vítimas do que a primeira. Thatcher, que quis ser a coveira dos sindicatos, nos anos 1980, disse um dia: "Não existe sociedade. Há indivíduos". Esta é a versão abreviada da frase completa: "There's no such thing as society. There are individual men and women and there are families. And no government can do anything except through people, and people must look after themselves first. It is our duty to look after ourselves and then, also, to look after our neighbours". Trocado em miúdos, para quem não fala inglês, a antiga primeira-ministra defendia que era cada um por si: "as pessoas devem olhar por si em primeiro lugar", e a seguir "olhar pelos seus vizinhos", uma missão que só secundariamente caberia ao Estado.

Ainda hoje sentimos as reverberações dessa voz modulada para convencer, segura e autoritária, uma oitava abaixo do que era o seu tom normal e com o sotaque postiço das classes sociais altas, para convencer, dizia, que a sociedade não existe. E, no entanto, ela move-se.

De olhos postos nos telefones espertos, é cada vez mais fácil pensar que Thatcher tinha razão: só existem indivíduos, e a maioria estão ocupados a fazer 'likes' num vídeo com gatinhos. Esta ilusão mina hoje as possibilidades da ação coletiva, em sindicatos, partidos, associações. E prejudica quem, sozinho, não consegue muito mais do que gostar de gatinhos.

Mas não é só que a união faz a força, e que essa força se perde na grande ilusão liberal. Também se perde a noção da interdependência entre seres humanos, e com ela, é mais fácil apontar o dedo aos outros, desumanizar. "Us & Them", "Eles e Nós". Nós, os que trabalhamos; eles, os que vivem do RMG; nós, os cidadãos meritórios; eles, os vagabundos; nós, os imigrantes com direitos - parêntesis para incluir aqui os expatriados e os Very Important Portuguese (VIP), que não gostam da palavra e podem querer retirar o corpo ao manifesto -; eles, os perigosos terroristas, a afrontar mares numa casca de noz.

Meditar é preciso. Exercício: levantamo-nos de noite, acendemos a luz. Ainda antes de deixar vale de lençóis, temos meio mundo na nossa cama: alguém cultivou o algodão ou produziu os tecidos sintéticos para fazer o edredón, alguém - provavelmente crianças, algures na China - montou com mãos pequeninas os componentes do telemóvel que agora faz as vezes de despertador; alguém produziu o contraplacado de que se fazem as tábuas da cama Ikea de que agora lhe custa tanto sair; alguém desenhou centrais hidroelétricas e as construiu e plantou estacas que levam a eletricidade até sua casa, a mesma que agora faz silvar a cafeteira - o café que vem do Brasil, ou, se tivermos essa sorte, de São Tomé, o melhor do mundo. Na rua, o asfalto em que circula o carro ou o autocarro não surgiu ex-nihilo, de geração espontânea, e quando as primeiras neves caírem, haverá homens a espalhar sal na estrada para que possa chegar em segurança ao trabalho, como há agora milhares de pessoas a fazer com que o combustível chegue aí à mangueira que segura, a olhar para os euros que lhe vai custar encher o tanque, enquanto o telemóvel apita com mais uma notificação. O mês nunca mais acaba, não é? Tristeza não tem fim, o seu salário, sim. Mas o valor que nos cai na conta só não é pior porque há batalhões de homens e mulheres, vivos e mortos, que lutaram pela jornada das oito horas e pelo salário mínimo. É mulher? Acha que o feminismo está ultrapassado e que conseguiu sozinha o direito a andar de calças e a gozar da licença de maternidade? Pense de novo. Da próxima vez que estiver na paragem à espera do autocarro, é capaz de se sentir menos sozinho(a).



