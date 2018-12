Farfetch é uma plataforma digital de comércio online de marcas de luxo criada por um empresário da área da informática, formado em economia pela Universidade do Porto e apaixonado pelo mundo da moda. Apesar de estar sedeada em Londres, a maior parte dos 2.400 empregados da empresa estão a trabalhar no Porto, em Lisboa, em Braga e em Guimarães, cidade natal do fundador da empresa. Uma história de sucesso que começou na pior altura.

Luxemburgo 4 min.

A grande aventura de José Neves e da Farfetch

José CAMPINHO Farfetch é uma plataforma digital de comércio online de marcas de luxo criada por um empresário da área da informática, formado em economia pela Universidade do Porto e apaixonado pelo mundo da moda. Apesar de estar sedeada em Londres, a maior parte dos 2.400 empregados da empresa estão a trabalhar no Porto, em Lisboa, em Braga e em Guimarães, cidade natal do fundador da empresa. Uma história de sucesso que começou na pior altura.

Foi criada em 2008, duas semanas antes da falência da Lehman Brothers, que marcou o início do colapso financeiro mundial. Apesar das dificuldades acrescidas em obter o financiamento necessário para alimentar o crescimento da empresa, José Neves conseguiu desenvolver a tecnologia necessária para convencer 750 designers a comercializarem cerca de 1.500 marcas na sua plataforma de e-commerce, Farfetch.com, especializada no setor do luxo. Em poucos anos, a Farfetch.com ultrapassava a fasquia de um milhão de clientes ativos, chegando a mais de 190 países.

Esta afluência rapidamente se materializou em receitas. Em 2016, a empresa chega aos 800 mil milhões de dólares em vendas, um aumento de 70% em relação ao ano anterior. Em maio do mesmo ano, após uma nova ronda de financiamento, a Farfetch era avaliada em 1,5 mil milhões de dólares, tornando-se a primeira empresa unicórnio (designação atribuída às empresas avaliadas em mais de mil milhões de dólares) da história fundada por um português.

No ano seguinte a empresa anuncia estar prestes a alcançar um milhão de clientes ativos – um aumento de 44% do relativamente ao ano anterior.

Em 2018 a consagração: a Farfetch chega à Bolsa de Nova Iorque e José Neves conquista definitivamente o mundo das tecnológicas, afirmando-se como um dos mais promissores empreendedores do setor. Uma experiência que o próprio considera transformacional. “Poder conviver com os fundadores e investidores que estão por trás das maiores empresas tecnológicas mundiais transforma a forma como vemos o mundo: começamos a ver oportunidades onde antes víamos problemas e apercebemo-nos que estamos no início de uma era ainda mais revolucionária do que aquela que vivemos nos últimos 20 anos”, declarou o CEO ao Expresso.

Farfetch na Bolsa de Nova Iorque

Apesar do rápido crescimento dos últimos anos, a empresa continua sem dar lucro, tendo inclusive visto as perdas (-68 milhões de dólares,) aumentarem 133% no primeiro semestre deste ano face ao período homologo de 2017.

“A estratégia é semelhante à da Amazon, Facebook e de outras empresas tecnológicas. Todas estas empresas investiram significativamente durante longos anos antes de alcançarem lucros. Não há nenhuma empresa vencedora da nova economia que não tenha passado por esta fase”, explicou José Neves em entrevista à Wired.

Um resultado que não impediu a Farfetch de lançar este ano com sucesso um IPO (oferta pública inicial) na bolsa de Nova Iorque, encerrando o primeiro dia de negociações com uma valorização de 41,75%.

A decisão de dispersar capital no mercado acionista surgiu após a empresa ter concluído uma parceria com o grupo Chalhoub, um dos principais atores no setor de luxo no Médio Oriente.

No IPO foram vendidas 44,2 milhões de ações, que resultaram num encaixe de 754 milhões de euros. As ações arrancaram a vender a 20 dólares, tendo chegado a valorizar mais de 50% nos primeiros dias.

Um autêntico conto de fadas, para uma empresa cujo preço previsto para a vendas das ações era inicialmente de 15 dólares. Uma valorização que, apesar da natural alegria, não é a principal motivação do CEO da empresa. “Daqui a dez anos quero olhar para trás e sentir que criei uma empresa fantástica para as pessoas que aqui trabalham e, ao mesmo tempo, ter contribuído para revolucionar uma indústria que amo”, concluiu.

O percurso de José Neves

1974. Nascido em Guimarães, começou logo aos oito anos a programar com um ZX Spectrum oferecido no Natal, mas sem jogos.

1982. Com 13 anos a paixão pela yoga e meditação leva-o à aprendizagem de artes marciais e mais tarde ao budismo. Uma prática que ainda hoje mantém.

1993. Apesar do interesse pelo mundo da programação, licencia-se em economia da Universidade do Porto.

1994. Com 20 anos, ainda antes de terminar o curso, abre o seu primeiro negócio: uma empresa de logística destinada ao setor da moda.

1996. Dois anos depois aposta no mercado do design de sapatos e abre uma nova empresa em Londres: a Swear Shoe Brand.

2001. Com 27 anos abre um negócio de retalho: a “b store”, também em Londres.

2008. Em meados de 2008, duas semanas antes da queda da Lehman Brothers, que marcou o início da recente grande crise económico financeira, é lançada a Farfetch.

2015. Avaliada em mais de mil milhões de dólares, a Farfetech torna-se a única empresa-unicórnio no mundo fundada por um português.

2018. A Farfetech entra na bolsa de nova Iorque, superando o valor previsto.