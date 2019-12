Casos de gasroenterite foram identificados pelo Ministério de Saúde luxemburguês. Na fronteira francesa há uma epidemia da doença.

A gastroenterite chegou ao Luxemburgo

Dores de estômago, perturbações do trato intestinal e vómitos são os sintomas para que tem que estar alerta. Estes são os sinais da doença gastroenterite que, habitualmente, aumenta no período das festas. Enquanto uma epidemia está atualmente a alastrar na fronteira francesa, foram relatados "casos esporádicos" no Luxemburgo, explica o Dr. Pierre Weicherding, médico chefe da Inspeção de Saúde da Direção de Saúde, em declarações ao L'essentiel. Não podem ser dados números precisos, uma vez que a doença não está listada no Grão-Ducado. "É um fenómeno conhecido e esperado que se repete todos os anos nos países da Europa, na mesma época, ou seja, nos meses de outono. Pode durar até o início da primavera", diz . "Não é possível evitar que esta doença apareça." Segundo o Ministério da Saúde, "não é possível evitar o aparecimento desta doença, mesmo que certas medidas de precaução permitam retardar a sua evolução e distribuição". Para aqueles que gostariam de evitá-lo, alguns gestos básicos de higiene são essenciais, tais como lavar as mãos regularmente durante pelo menos 30 segundos. Outro conselho, é importante "aquecer bem toda a comida". O tempo de incubação é de seis horas em média e os principais sintomas (vómitos e diarreia) duram entre um e dois dias", recorda o médico. No entanto, estão em vigor medidas específicas no Luxemburgo para proteger as pessoas mais vulneráveis, nomeadamente em creches e lares de idosos. "As pessoas doentes devem ser isoladas, se possível, de pessoas sem sinais de doença. As crianças doentes devem ser mantidas longe das creches", conclui o Dr. Pierre Weicherding.