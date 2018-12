A socióloga Heidi Martins fecha o ano com uma tese de doutoramento sobre a reconstrução da identidade dos portugueses no Luxemburgo. É a história de muitos lusodescendentes, mas também a sua própria história.

A filha de emigrantes que dá voz aos filhos deles

Paula TELO ALVES

Heidi Martins já perdeu a conta às vezes que lhe perguntaram como se escreve o seu nome. Nasceu na Suíça, e os pais batizaram-na com o nome da heroína da série de desenhos animados que vive nos Alpes. Com 11 anos, os pais decidiram regressar a Portugal, “antes que os filhos ganhassem raízes” no estrangeiro. “Eu aterrei já grandinha numa escola em Chaves”, conta. Lembra-se de ter passado um ano inteiro a falar francês no recreio com uma menina que tinha regressado da Bélgica no mesmo ano, até os colegas fazerem queixa à professora e esta as proibir de falar noutra língua que não o português.

A socióloga passou os últimos quatro anos a ouvir histórias de filhos de imigrantes portugueses, mas no Grão-Ducado, para escrever uma tese sobre a reconstrução da identidade dos lusodescendentes. O trabalho de doutoramento da Universidade do Luxemburgo foi escrito em francês e Heidi recorre a uma expressão francesa para explicar a importância dessa investigação: dar resposta à questão “quem sou”, fonte de sofrimento quando se cresce entre dois países, duas línguas, duas culturas. “Colocar ’des mots sur des maux’ [pôr palavras nos males, dar nome ao sofrimento] permite resolver questões, resolver-se, perceber a sua própria história. Esse trabalho, eu fi-lo sobre mim própria, enquanto pessoa”, conta. A tese analisa o processo de reconstrução de identidade, permitindo “ter um olhar sobre si próprio e sobre a sua história”.

E como é que se juntam as várias peças do puzzle? “Leva tempo”, garante a socióloga, de 34 anos, que aponta o exemplo do lusodescendente Félix Braz. Numa entrevista recente ao Contacto, o vice-primeiro-ministro admitiu que teve dificuldades, “até ser adulto”, para se definir como português ou luxemburguês. “Adorei essa entrevista, porque uma das conclusões da tese é que o entendimento sobre si próprio e sobre a identidade vem com o tempo. Não é enquanto criança, não é enquanto adolescente, é muitas vezes na vida adulta que a pessoa se dá sentido ou consegue ter as ferramentas de que precisa para se narrar, porque tem muito a ver com ser capaz de colocar palavras, de articular. E o Félix Braz, quando diz que só mais tarde conseguiu dizer ’sou luxemburguês, filho de portugueses’, e resolver essa questão de dupla pertença, admite que não foi uma coisa dada, foi uma coisa que com certeza lhe exigiu imenso trabalho. Nos meus participantes, muitas vezes esse trabalho passa por dificuldades e sofrimento”.

Uma das conclusões da tese é a forma como se negoceiam os sentimentos de pertença com a mobilidade social ascendente dos filhos de imigrantes. “Pelo facto de nascerem no Luxemburgo, acabam por ter possibilidades de futuro melhores que os próprios pais, e chega a uma fase na vida, principalmente na adolescência e início da vida adulta, em que para poderem subir na escala social é preciso virar as costas ao meio social de origem”, um corte “que é sentido como um virar costas aos próprios pais”. Isso “faz os filhos dos imigrantes viverem com um sentimento forte de traição às origens, que é incorporada pelos pais”. Às vezes, há sentimentos de confusão e culpa. A crise identitária resolve-se de formas diferentes: “muitas vezes assiste-se a um apego à cultura de origem, com sentimentos de orgulho”, para lutar contra o “receio de perder a portugalidade”, e, mais tarde, “a um sentimento de gratidão, de reconhecimento, em relação aos pais e às dificuldades que enfrentaram quando emigraram”. “Os meus entrevistados dizem muito: ’Agora entendo, eu sou luxemburguesa, os meus pais são portugueses, mas sinto-me muito grato pelo que os meus pais fizeram”. “Os filhos conseguem equilibrar, com essa gratidão, esse sentimento de traição”.

Heidi Martins defende a tese em janeiro, e gostava que fosse publicada, para que outros “possam beneficiar da leitura deste trabalho”. Para 2019, um dos seus desejos é continuar a trabalhar o tema da emigração: atualmente está desempregada. Para o mundo, Heidi Martins gostava de ver uma “tomada de consciência” sobre a ecologia. “Uma entrevistada na minha tese disse-me: ’Eu pertenço ao planeta Terra’. E isso faz-me pensar no ambiente: a Terra é a nossa casa, é a nossa derradeira casa”.



Três desejos para 2019 Pessoal: Continuar a dar voz a pessoas no contexto da emigração (está desempregada). Europa: Que 2019 trave o crescimento da extrema-direita. Mundo: Medidas para salvar o planeta Terra, "a nossa casa".