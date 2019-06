A Festa Nacional são dois dias

O Carnaval são três dias, mas a Festa Nacional do Luxemburgo são dois e arranca hoje mesmo, pelas 16 horas.

Concertos, parada militar, fogo de artíficio são apenas alguns dos eventos a que poderá assitir este fim de semana. Um dos pontos altos é mesmo o fogo de artifício que acontece hoje às 23h na Ponte Adolphe e que terá a duração de 17 minutos. Pela, primeria vez, o fogo será acompanhado de música ao vivo tocada por 60 militares.

Amanhã (domingo) o destaque vai para a cerimónia oficial com a presença da família grã-ducal e Governo e para a parada militar. Este ano, o desfile militar vai ocorrer em Kirchberg por causa das obras do elétrico. A ponte Grande-Duchesse Charlotte vai estar encerrada ao trânsito no dia 23 das 10h às 14h.

Desde 1962, a Festa Nacional celebra-se a 23 de junho. Mas nem sempre foi assim. Antes desta data, celebrava-se a 23 de janeiro, dia do aniversário da Grã-Duquesa Charlotte, mãe do Grão-Duque Jean, que faleceu a 23 de abril deste ano. A mudança de data aconteceu devido à existência de melhores condições climatéricas nesta altura do ano.