A festa nacional aos olhos dos portugueses

Entre o 10 e o 23 de junho, cinco casos diferentes de preferências, presenças, ausências e envolvimento nos festejos de Portugal e Luxemburgo.

Entre as festas nacionais portuguesa e luxemburguesa, a preferência de Emília Oliveira vai para... os festejos do São João em Braga. “Fazemos sempre isso, gostamos muito dos martelinhos, do alho porro e do manjerico! Também vamos muitas vezes às marchas de Santo António em Dudelange, são muito bonitas e adoramos. Claro que eu e o meu marido festejamos logo na véspera no caso do Luxemburgo e às vezes nem precisamos de sair de Dudelange”, conta.

O pai de Emília Oliveira era cozinheiro e trocou o Portugal de Salazar pelo Luxemburgo em 1961 à procura de melhores condições de vida. A partir de 64, com o seu trabalho certo, a família fixou-se no país. “Nunca nos sentimos estrangeiros”, afirma. “Gostamos muito das duas culturas”, acentua Emília, que trabalha no armazém da farmácia do hospital Princesse Marie Astrid, em Niederkorn.



Foto: Tania Feller

Há três dezenas de anos que Jorge Santos vive no Luxemburgo. Nascido em Loriga, jogou futebol a nível amador e tornou-se técnico de construção. “Chegámos a trazer a banda de Loriga para participar cá na festa do 10 de junho. Mas, em geral, os portugueses aqui não dão muita importância a essa festa”, conta. Quanto à festa luxemburguesa, Jorge conta que é presença habitual. “Venho com a minha mulher e o meu filho, levo o meu irmão que está cá, vamos comer, vejo o cortejo e muitas vezes a banda militar”, diz.

Com quatro irmãos na Alemanha e três em Portugal, Jorge Santos também conhece casos bem diferentes do seu. “Há muitos portugueses aqui há mais de 20 anos que nunca foram à festa luxemburguesa”. Porquê? “Porque não se identificam com estas celebrações”, resume.

A trabalhar na reitoria da Universidade do Luxemburgo em Belval, ligada à gestão de edifícios, a arquiteta Alexandra Barros está no Grão-Ducado há seis anos e explica que não costuma prestar muita atenção ao 10 de junho. “No ano passado reparei que esteve cá o Marcelo Rebelo de Sousa, mas nem nessa altura participei”, confessa.

No caso da festa local, costuma sair “com o namorado, família e alguns amigos”, vê o fogo de artifício e interessa-se. “Tento integrar-me, conhecer as tradições, ver as barraquinhas nas ruas e tanta gente não é habitual. Faz-me lembrar da nossa cultura, onde isso é mais comum”, diz.



Foto: Tania Feller

Pelo quarto e último ano, uma vez que está de saída, o embaixador português, Carlos Pereira Marques, vai estar na festa luxemburguesa. “Participo sempre com a família, é uma jornada cheia que começa logo na véspera com o lançamento do fogo de artifício, muito bonito e impressionante”, destaca. O diplomata fala da “parte social, sempre encarada com rigor e perfecionismo”, da “solenidade dos cerimoniais desde a Philharmonie ao Te Deum”.

Desta vez, admite o embaixador, não pode evitar já uma certa “nostalgia e saudade”, comparando os primeiros anos “de descoberta” com este em que vai “apreciar ainda mais” o ambiente à sua volta.

Em relação ao 10 de junho, “é óbvio que, estando fora de Portugal, é vivido com mais intensidade” e acrescenta: “A nossa festa é a nossa, nada há que se lhe compare! Tem sido sempre um momento em que aproveito para encontrar pessoas que quase não vejo ao longo do ano. Além disso, na festa nacional do Luxemburgo sou apenas um espectador convidado”, refere.



Tania Feller

Regularidade e mudança drástica

Eduarda (nome fictício) vive no Grão-Ducado há um quarto de século e, estando “menos interessada” na componente popular que envolve a celebração do 10 de junho por cá, confessa ter sido presença regular durante muito tempo nos eventos da festa nacional luxemburguesa. “Ia sempre, ver o fogo de artifício, assistir a tudo um pouco, passar por muitos lugares, conviver com muita gente. São episódios que guardo com carinho e que nunca esquecerei”, explica.

Há oito anos, porém, tudo mudou de forma drástica. “O meu marido, que era luxemburguês, morreu e isso exerceu o efeito de me afastar de tudo. Mantenho boa relação com a família dele, mas nada é como antes. Passei a evitar certos sítios e prefiro estar distante das diversas celebrações, porque as memórias se tornaram demasiado dolorosas”, reconhece num tom amargurado.



O 23 de junho e o hino luxemburguês A Grã-Duquesa Charlotte reinou entre 1919 e 1964 e, nessa altura, a festa celebrava-se no dia do seu aniversário (23 de janeiro). Desde 1961, sob influência do clima, as comemorações passaram para dia 23 de junho, véspera de São João. O Grão-Duque Jean (reinou entre 1964 e 2000) e Henri, o atual Grão-Duque, mantiveram a data. Vale a pena acrescentar que, além das comemorações realizadas na cidade do Luxemburgo, a festa nacional é assinalada nos mais variados pontos, de norte a sul do país, com celebrações populares e religiosas. Entre os pontos incontornáveis dos festejos está o hino nacional luxemburguês. Chama-se Ons Heemecht (A Nossa Nação), data do século XIX, a letra é de Michel Lentz e a música de Jean Antoine Zinnen. Foi tocado pela primeira vez em público em Ettelbruck a 5 de junho de 1864. A versão oficial é constituída apenas pelas estrofes 1 e 4 que aqui ficam em tradução para português: Onde o Alzette atravessa as planícies, E o Sûre desbrava as rochas, Onde, nas margens do Moselle, Florescem vinhas E o céu nos dá o vinho, Ali fica a nossa terra Pela qual tudo ousaríamos Pátria querida, que temos no coração. Senhor, cuja mão governa, As nações em todo o mundo. Protege a terra luxemburguesa Da sujeição estrangeira. Em crianças puseste em nós O desejo de ser livres Deixa que brilhe o sol da liberdade Por toda a eternidade.



Foto: Laurent Blum

Programa dos festejos

Embora o dia oficial da festa seja 23, os festejos começam na véspera com destaque para o lançamento de fogo de artifício. Entre as principais ruas fechadas ao trânsito estão Av. Marie-Therese, Boulevard FD Roosevelt, Pont Adolphe, Place de Metz, Av. de la Liberté, Place des Martyrs, Boulevard de la Pétrusse, Rue Heine, Rue Dicks e Rue Fort Bourbon.

Eis o programa com os principais pontos assinalados:

Dia 22

16h Render solene da Guarda junto ao Palácio Grão-Ducal.



19h Concertos e animação na place d’Armes, place de la Constitution, place du Théâtre, place Auguste Engel e place Guillaume.

20h30 Concerto da Harmonie Municipale Luxembourg Rollingergrund em frente à tribuna de honra (Boulevard FD Roosevelt/rue de la Congrégation) até à chegada dos Grão-Duques.

21h20 Cortejo das Tochas (Puits Rouge-rue du Fossé-rue de l’Ancien Athénée-Boulevard FD Roosevelt).



23h Fogo de artifício lançado da ponte Adolphe, sincronizado com uma composição musical de Jacques Neuen. Os melhores locais para acompanhar são a Gëlle Fra (place de la Constitution), Al Bréck, Hollerich e o bairro da gare.

Foto: Alain Piron

Dia 23

10h Cerimónia oficial na Philharmonie.

11h Salva com 21 tiros de canhão, disparada de Fetschenhof.

11h30 Desfile militar perante os Grão-Duques na Av. de la Liberté.

Das 13h30 às 16h (place des Martyrs) Festa das Forças Armadas com exposição de material e veículos, incluindo da Polícia Grã-Ducal (enquadramento musical com a Dixie Band de música militar).

16h30 Cerimónia de ação de graças “Te Deum” na catedral de Notre Dame.

Das 13h30 às 20h concertos: What the Funk (13h30), El Violin Latino (15h30), Garnisouns-musék (18h) e Ginta Fiesta Orchestra (20h).

Paulo Jorge Pereira e Álvaro Cruz